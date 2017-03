WorldFood zaprasza

Już 11-13 kwietnia w stolicy, po raz czwarty, odbędą się targi WorldFood Warsaw, najbardziej dynamicznie rozwijające się wydarzenie biznesowe dedykowane branży spożywczej.

W tym roku atrakcją targową będzie pawilon włoski Bellavita, w którym odbędą się warsztaty kulinarne z udziałem m.in. Andrea Camastra – szefa kuchni i współwłaściciela warszawskiej restauracji Senses odznaczonej prestiżową gwiazdką Michelin, Umberto Vezzoli z T. Bistrot by Mezoli z Milanu oraz Tomasza Koleckiego z Polskiego Stowarzyszenia Sommelierów.

– Ponad pięćdziesięciu najlepszych włoskich producentów żywności i napojów zaprezentuje autentyczne wyroby, wyróżniające się spośród tysiąca innych jakością, marką i historią. W pawilonie spotkają się przedstawiciele wielkich marek i firmy specjalizujące się w produkcji rzemieślniczej – będzie to wyjątkowa okazja, by w jednym miejscu zapoznać się z tak bogatą ofertą trufli, dojrzewającej szynki parmeńskiej, licznych włoskich mięs i wędlin peklowanych, octu balsamicznego z Modeny, oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia, świeżych serów i innego nabiału, makaronów oraz regionalnych win i alkoholi wysokoprocentowych – informuje Agnieszka Szpaderska, Manager Targów.

W ramach targów Organizatorzy zorganizowali liczne debaty, spotkania B2B, pokazy kulinarne, spotkania z przedstawicielami sieci oraz liczne atrakcje i konkursy dla zwiedzających.

Patronat Honorowy nad targami WorldFood Warsaw objęli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Rynku Rolnego.

Partnerami merytorycznymi i współorganizatorami debat i paneli tematycznych są największe i najważniejsze organizacje branżowe – Polska Federacja Producentów Żywności, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Związek Sadowników RP, Unia Owocowa, Krajowa Rada Drobiarska, UPEMI- Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy, Polskie Mięso, POLBISCO- Stowarzyszenie Polskich Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, Stowarzyszenie Polska Ekologia , Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków KUPS , Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Jeśli chcecie posłuchać znanych ekspertów, przedsiębiorców, ludzi nauki i biznesu, musicie koniecznie zarejestrować się on-line i wziąć udział w panelach tematycznych . Będziemy rozmawiać i poruszać ciekawe zagadnienia dotyczące branży , jej rozwoju i problemów.

Jakie są perspektywy rozwoju handlu produktami spożywczymi na rynkach krajów trzecich i jakie szanse daje CETA? Dlaczego projekt współpracy i wejścia na rynek brytyjski 2 WAY’ jest alternatywą dla wielu polskich firm? Czy na polskim winie można zarobić? Ile Polski w polskim produkcie? Czy rozwój branży produktów ekologicznych w Polsce jest zagrożony? Czy i jak nasze jabłka zawojowały świat – prawda i mity? Czy słodycze to niedoceniany mistrz eksportu? Promocja niezbędna od zawsze – czy umiemy to robić , czy wiemy jak promować produkt a jak firmę?

Na te i inne pytania odpowiedzą fachowcy, eksperci, właściciele firm, przedstawiciele kadry zarządzającej, nauki, ekonomiści, ale przede wszystkim Ci dla których branża spożywcza jest ważnym sektorem i kołem napędowym polskiej gospodarki.

Liczne patronaty mediów ogólnopolskich i branżowych umożliwiają szeroką promocję oraz dają szansę na prezentację firm, stoisk i możliwości polskiej branży spożywczej ale także relacje z części merytorycznych i wydarzeń towarzyszących.

Patronat merytoryczny nad Konkursem dla Wystawców o Złoty Medal WorldFood Warsaw, objęło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni pod egidą Jarosława Uścińskiego. Jury pod jego pod jego czujnym okiem wybierze najlepsze produkty , które zostaną nagrodzone podczas wieczornej Gali, a merytoryczne szkolenia i warsztaty zapewnią słuchaczom rzetelną dawkę wiedzy z zakresu zarządzania biznesem gastronomicznym i przybliżą nowinki w rozwijającej się branży HoReCa. To także doskonała możliwość do pozyskania dostawców oferujących najwyższej jakości towary. Zapraszamy do Sektora EcoFood czy Wine&Spirits. Nie będziecie zawiedzeni odwiedzając stoiska bo oferta będzie ciekawa i urozmaicona.

Źródło: WorldFood