WorldFood Warsaw zaprasza branżę gastronomiczną!

Podczas kolejnej edycji targów WorldFood Warsaw czeka na Państwa wiele nowości produktowych, szeroka oferta polskich i zagranicznych firm, możliwość spotkań biznesowych z producentami i dystrybutorami żywności i napojów oraz panele dyskusyjne prowadzone przez ekspertów. Organizatorzy WorldFood Warsaw szczególnie zapraszają wszystkich przedstawicieli sektora HoReCa do udziału w wydarzeniu.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 11-13 kwietnia 2017 r. w EXPO XXI w Warszawie. Udział zapowiedziało już ponad 250 firm z całego świata m.in. z Włoch, Wielkiej Brytanii, Tajlandii, Sri Lanki, Rumuni, Łotwy, z Tajwanu oraz Korei Południowej.

Warto wykorzystać tę okazję, by nawiązać wartościowe kontakty biznesowe i zapoznać się z nowinkami i ofertą dla tego sektora. Targi WorldFood Warsaw specjalnie dla swoich wystawców i gości stwarzają wiele możliwości nawiązania nowych kontaktów biznesowych z producentami oraz dystrybutorami żywności i napojów z kraju i ze świata.

– Najbliższa, IV edycja, zapewnia rozmowy handlowe zorganizowane pod potrzeby i zainteresowania uczestników, również z branży HoReCa, pokazy kulinarne przygotowane przez najlepszych kucharzy i cukierników pod egidą Jarosława Uścińskiego, Szefa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni, właściciela restauracji Moonsfera,. Wraz z Żoną prowadzi On wiele projektów szkoleniowych i edukacyjnych dla uczniów szkół gastronomicznych i nauczycieli, a podczas Targów podzieli się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem- zapewnia Agnieszka Szpaderska manager Targów.

Merytoryczne szkolenia i warsztaty zapewnią także słuchaczom rzetelną dawkę wiedzy z zakresu zarządzania biznesem gastronomicznym i przybliżą nowinki w rozwijającej się branży HoReCa.

Na przedstawicieli z sektora HoReCa czekają również ciekawe panele dyskusyjne wskazujące jakie trendy będą panowały w gastronomii w najbliższych latach oraz jak poradzić sobie z kryzysem. To także doskonała możliwość do pozyskania dostawców oferujących najwyższej jakości towary. Dlatego już dziś zapraszamy do Sektora Eco Food czy Wine&Spirits. Nie będziecie zawiedzeni odwiedzając stoiska bo oferta będzie ciekawa i urozmaicona.

Wystawcy przedstawią szeroką ofertę asortymentu produktów i półproduktów spożywczych koniecznych do stworzenia wyjątkowego menu oraz przy zachowaniu gwarantowanej jakości.

