Woda, kanalizacja i gaz na wsi

Stan infrastruktury komunalnej służącej mieszkańcom obszarów wiejskich województwa jest coraz lepszy. Między 2014 a 2015 rokiem długość sieci wodociągowej w regionie wzrosła o 162 kilometry, kanalizacyjnej – o 173 kilometry, a gazowej – o 214 kilometrów. Kujawsko-Pomorskie jest na drugim miejscu w Polsce jeśli chodzi o gęstość sieci wodociągowej oraz liczbę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Według danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku 92,9 proc. ludności korzystało z sieci wodociągowej, 37,8 proc. z sieci kanalizacyjnej oraz 4,2 proc. z sieci gazowej.

Długość sieci wodociągowej wynosiła prawie 20 tysięcy kilometrów (prawie 86 procent całej długości sieci wodociągowej w województwie) i łączyło ją z budynkami blisko 180 tysięcy przyłączy. Średnia gęstość cieci wodociągowej to 116,4 km na 100 km kw. powierzchni, co daje nam drugą lokatę w kraju, po województwie śląskim. Najdłuższe odcinki sieci wodociągowej mają powiaty włocławski, toruński i bydgoski, a jej największe zagęszczenie występuje powiatach golubsko-dobrzyńskim, aleksandrowskim i radziejowskim.

– Sieć kanalizacyjna na obszarach wiejskich ma długość blisko 4,6 tysiąca kilometrów i jest podłączona do blisko 60 tysięcy budynków. Pod względem zagęszczenia sieci kanalizacyjnej województwo zajmuje dziewiątą lokatę w kraju. Powiaty z najdłuższą siecią kanalizacyjną i zarazem największym zagęszczeniem, to toruński, świecki i bydgoski. Między 2014 a 2015 rokiem długość sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o 3,9 proc. Podłączono do niej wówczas blisko 3 tysiące budynków (wzrost o 5,1 proc.). W tym samym czasie o 8,4 proc. wzrosła liczba przydomowych oczyszczalni ścieków (przybyło 1,8 tysiąca), a liczba zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb) zmniejszyła się o 3,3 proc. Najsłabiej rozbudowana w porównaniu z innymi mediami jest sieć gazowa, która posiada też 7-krotnie mniejszą niż w miastach liczbę przyłączy. W 2015 roku jej długość wzrosła o 11,9 procent względem roku poprzedniego. W tym czasie liczba podłączonych do niej budynków mieszkalnych wzrosła o 9,9 procent – informuje Beata Krzemińska , rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego.

Źródło: UMWKP