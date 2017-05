Wnioski o dopłaty – czy wydłuża termin składania…

W związku z informacją przekazaną przez Komisarza UE ds. Rolnictwa Phila Hogana dotyczącą zgody Komisji Europejskiej na indywidualną decyzję państwa członkowskiego o możliwości przedłużenia terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie z 15 maja na 15 czerwca, która wynika z oczekiwań wielu państw członkowskich Unii Europejskiej, w dniu 8 maja 2017 roku samorząd rolniczy zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi – na wniosek rolników – o wydłużenie w naszym kraju terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie co najmniej do końca maja br.

Obecnie zgodnie z obowiązującymi procedurami można do 15 maja składać do ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Kto nie zdąży tego zrobić w tym terminie będzie mógł dostarczyć swój wniosek do 9 czerwca, ale wówczas należne mu płatności będą pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony tzw. wniosek spersonalizowany. Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2017 r. można pobrać także z portalu internetowego Agencji. Jest także możliwość złożenia wniosku o przyznanie płatności przy wykorzystaniu aplikacji e-wniosek.

W roku 2017 na jednym formularzu wniosku można ubiegać się o:

przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, tj.: jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie oraz płatności dodatkowej,

płatności dla młodych rolników,

płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych,

płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych,

płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno,

płatności do powierzchni upraw roślin pastewnych,

płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych,

płatności do powierzchni uprawy truskawek,

płatności do powierzchni uprawy pomidorów,

płatności do powierzchni uprawy lnu,

płatności do powierzchni uprawy chmielu,

płatności do krów,

płatności do bydła,

płatności do owiec,

płatności do kóz,

płatności niezwiązanej do tytoniu; przyznanie płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW); przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie; przyznanie płatności ekologicznej (PROW 2014-2020); przyznanie płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie; wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013); przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020); przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną.

Płatność rolnośrodowiskowa może zostać przyznana jedynie rolnikowi, który kontynuuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe podjęte w ramach PROW 2007-2013.

Źródło: AR i MR