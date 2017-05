Wnioski o dopłaty – do 30 maja

Na wniosek rolników oraz organizacji i instytucji działających na rzecz rolników Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych) do dnia 31 maja 2017 roku.

Jak udało się nam ustalić do 12 maja do godz. 10 w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarejestrowano 996,8 tys., co stanowi 73,8% wszystkich wniosków złożonych w 2016 r.

– Od 16 do 26 maja Biura Powiatowe AR i RW będą pracowały w normalnych godzinach od 7.30 do 15.30. Natomiast 27 maja (sobota) Biura Powiatowe będą czynne od godz. 8.00 do godz. 15.30, a pomiędzy 29 a 31 maja w godz. 6.00 – 20.00.