Wino i alkohole wysokoprocentowe na targach WorldFood Warsaw

Polska to największy w Unii Europejskiej oraz czwarty na świecie producent wódki. Głównymi rynkami eksportowymi są m.in. Stany Zjednoczone i Francja, ale również Węgry, Wielka Brytania, Włochy i Kanada. Polskie marki docierajaą również do tych bardziej odległych miejsc na świecie jak Singapur, Hongkong lub Chile.

Polaków charakteryzuje wielki szacunek oraz duma z alkoholi narodowych. Podobnie jak Japończyków, którzy nieustanie podkreślają walory sake promując ją w kraju i na całym świecie. Polska wódka również powinna doczekać się takich czasów i promocji. Rodzimi producenci nieustannie odczuwają skutki podwyżki akcyzy na wyroby spirytusowe o 15 proc., do której doszło 1 stycznia 2014 roku. Co więcej Polska ma najwyższą stawkę akcyzy w regionie. Targi WorldFood Warsaw to szansa na nowe perspektywy w tych trudnych czasach .

Jednym z ulubionych napojów alkoholowych Polaków wciąż pozostaje piwo, co potwierdzają badania Agencji Badań Rynku i Opinii SW Research. Badania ukazują, że konsumenci piwa deklarują wyraźnie, że swój wolny czas chętnie spędzają przed telewizorem. Jeżeli chodzi o wina to, aż jedna piąta badanych wskazała, że to ich ulubiony napój alkoholowy. Fanów wina wyróżnia fakt, że wolny czas spędzają częściej na poznawaniu literatury.

Liczba Polaków, którzy kupują produkty spożywcze w tym alkohole przez Internet zwiększa się coraz szybciej. Wartość rynku e-commerce na koniec 2016 r. sięgnęła 36 mld PLN. Prognozy na 2017 r. są jeszcze lepsze bo wartość rynku przekroczy 40 mld PLN. Na przestrzeni ostatnich lat handel winami przez Internet osiągnął wzrost z 1 do 5%. To bardzo wygodne rozwiązanie dla osób, które konsumują wino oraz posiadają piwnice na wina. Warto podkreślić, że konsumenci coraz częściej mogą kupić unikalne wina w sieciach, których oferta jest z roku na rok bogatsza. Coraz większa rzesza Polaków jest zainteresowana konsumpcją wina. Zmieniła się również kultura picia, coraz częściej odwiedzamy restauracje, gdzie wybieramy i smakujemy wina. Świadomość polskiego konsumenta jest na coraz wyższym poziomie, zwłaszcza jeżeli chodzi o dobór szczepów i regionów. Odkrywamy już nie tylko wina zagraniczne ale stajemy się miłośnikami win rodzimych.

Targi WorldFood Warsaw to gratka dla producentów, dystrybutorów i smakoszy win. Strefa Wine&Spirites z roku na rok jest coraz większa. Aktualna oferta targowa jest bogata w rozmowy B2B, panele dyskusyjne i wielu innych atrakcji. Na co można liczyć w tym roku?

– Przygotowaliśmy wiele ciekawostek oraz innowacji zarówno dla wystawców, jak i zwiedzających, które gwarantują, że tegoroczna edycja będzie jeszcze ciekawsza. Firmy, prezentujące swoje produkty w sektorze Wine&Spirits, mogą liczyć przede wszystkim na spotkania z właściwie dobranymi grupami odbiorców. Wśród nich znajdą się osoby decydujące o zakupie alkoholi z punktów sprzedaży takich jak: sklepy specjalistyczne, sieci sklepów i supermarketów, przedstawiciele branży HoReCa, importerzy, dystrybutorzy. Dla wygody wystawców biorących udział w targach przygotowany zostanie serwis kieliszkowy. Firmy będą mogły nawiązać liczne kontakty biznesowe i wymienić się doświadczeniami z przedstawicielami sektora alkoholowego z całego świata – informuje Agnieszka Szpaderska, manager Międzynarodowych Targów Żywności i Napojów WorldFood Warsaw.

Dla wszystkich zainteresowanych branżą winiarską odbędą się szkolenia wprowadzające

w świat win. Organizatorzy zapraszają do podróży przez regiony, odmiany, rodzaje, roczniki

i style. Pozwoli to zainteresowanym dowiedzieć się, jak rozpoznawać wina z różnych regionów, jak dobierać poszczególne rodzaje win do odpowiednich potraw, a także jak ułożyć kartę win.

Zwiedzający będą mieli okazję do zapoznania się z szeroką ofertą alkoholi z całego świata oraz poszerzenia wiedzy o winie. Wszystko to połączone z degustacją napojów z różnych regionów to gratka dla każdego – dla osób profesjonalnie związanych z branżą oraz dla miłośników, znawców czy koneserów z branży.

Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów WorldFood Warsaw odbędą się w dniach 11-13 kwietnia.

