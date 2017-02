Więcej rodzimych roślin białkowych w paszach

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt ustawy o wykorzystaniu roślin wysokobiałkowych w paszach opracowany przez klub KUKIZ’15.

Dotyczy on zmniejszenia importu białka paszowego, głównie poekstrakcyjnej śruty sojowej modyfikowanej genetycznie, poprzez ustanowienie obowiązku stosowania minimalnego udziału roślin wysokobiałkowych w paszach wprowadzanych do obrotu na terytorium RP.

Jak podkreślają autorzy celem projektowanej ustawy jest zmniejszenie importu białka paszowego, głównie poekstrakcyjnej śruty sojowej modyfikowanej genetycznie, poprzez ustanowienie minimalnego udziału roślin wysokobiałkowych w paszach wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Projektowana ustawa ma na celu stworzenie warunków zapewniających „bezpieczeństwo białkowe” kraju w przypadku wystąpienia światowego kryzysu białkowego i brak uzależnienia Rzeczpospolitej Polski od importu paszy.

Ponadto, celem ustawy jest realizacja przepisu zawartego w art. 15 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2014 r., poz. 398, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o paszach”, w którym ustanowiony został zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polski oraz stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.

Zdaniem posłów KUKIZ 15 aktualny stan prawny nie zawiera regulacji dotyczących wykorzystania roślin wysokobiałkowych w paszach wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Dotychczasowe działania koncentrowały się na udzielaniu wsparcia w zakresie uprawy roślin wysokobiałkowych. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. 2015 poz. 308, ze zm.) płatności związane do powierzchni upraw przysługują do uprawy w plonie głównym m.in. roślin strączkowych. Płatność przysługuje rolnikowi, który prowadzi w plonie głównym uprawę roślin wysokobiałkowych, takich jak: bób, bobik, ciecierzyca, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch siewny, groch siewny cukrowy, soczewica jadalna, soja zwyczajna, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, peluszka, seradela uprawna, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, koniczyna perska, koniczyna krwistoczerwona, komonica zwyczajna, esparceta siewna, lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, lucerna chmielowa, lędźwian, nostrzyk biały, wyka kosmata i wyka siewna.

– Dotychczasowe działania nie skutkowały jednak zwiększeniem wykorzystania roślin wysokobiałkowych w paszach wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Zasadne jest zatem stworzenie mechanizmu, który pozwoli na wykorzystanie roślin wysokobiałkowych w produkcji pasz, a w konsekwencji przyczyni się do wzrostu wykorzystania pasz z udziałem roślin wysokobiałkowych w hodowli zwierząt gospodarskich.

Realizacja przepisu zawartego w art. 15 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, w którym ustanowiony został zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polski oraz stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego, wymaga znalezienia zastępczych, wysokobiałkowych składników, porównywalnych pod względem jakościowym i ekonomicznym do soi – informuje Klub Poselski KUKIZ 15.

Źródło: KUKIZ 15