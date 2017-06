Więcej produkujemy niż pijemy

Choć z roku na rok pijemy coraz więcej soków to nadal ich spożycie w naszym kraju jest mniejsze niż w Niemczech czy Finlandii. Z analizy przeprowadzonej na zlecenie Banku BGŻ BNP Paribas wynika, że Polacy przeciętnie dziennie wypijają niespełna 36 ml soków na osobę, czyli około siedem łyżeczek. Najczęściej wybierają sok pomarańczowy i jabłkowy oraz soki warzywne.

Polska jest głównym dostawcą zagęszczonych soków owocowych, m.in. z jabłek, malin, wiśni, truskawek, czarnej porzeczki, czy też aronii, na rynek unijny. Po Chinach jest największym producentem zagęszczonego soku jabłkowego na świecie. Według danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej rocznie w Polsce produkuje się około 300 tys. t tego produktu, co jest wynikiem bogatej bazy surowcowej. Szacuje się, że blisko połowa wyprodukowanych w Polsce jabłek trafia do przetwórstwa, w tym głównie do produkcji soków.

– Zdecydowana większość zagęszczonego soku jabłkowego trafia na eksport. Z danych Eurostat wynika, że w 2016 r. wolumen eksportu tego produktu z Polski wyniósł blisko 292 tys. t i w ciągu ostatnich pięciu lat zwiększył się aż o 77 proc. Głównymi odbiorcami koncentratu jabłkowego z Polski są Niemcy, Holandia i Austria. Łącznie tylko do tych trzech krajów trafia dwie trzecie wolumenu eksportu polskiego W Polsce rośnie popyt na sok pomarańczowy. W 2016 r. Polska sprowadziła ponad 54 tys. t soku pomarańczowego, czyli o 6 proc. więcej w ujęciu rocznym i blisko dwukrotnie więcej niż jeszcze pięć lat temu – mówi Magdalena Kowalewska, ekspert w Departamencie Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych w Banku BGŻ.

Źródło: BGŻ BNP Paribas