Więcej pieniędzy na kredyty klęskowe

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczyła dodatkowo 750 mln zł z na limity tegorocznej akcji kredytowej i 6,23 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych.

– Po tych zmianach łączna kwota środków udostępnionych bankom na udzielenie kredytów klęskowych w 2017 r. wynosi 1 mld zł, a wysokość dopłat do oprocentowania kredytów to 8,3 mln zł. Zaletą kredytów klęskowych udzielanych przez banki współpracujące z ARiMR jest to, że Agencja spłaca za rolnika część należnego bankom oprocentowania – informuje Biuro Prasowe AR i MR.

Kredyty klęskowe dostępne są w ramach następujących linii: K01 i K02, DK01, DK02. Można ubiegać się o nie w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w bankach BGŻ BNP Paribas S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, PEKAO S.A., BZ WBK S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Banku Ochrony Środowiska S.A.

Źródło: AR i MR