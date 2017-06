Wcześniejsze emerytury dla rolników

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie inicjatywy zmiany przepisów, które umożliwią rolnikom przechodzenie na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn.

Jak uzasadniają swój wniosek działacze izbowi, ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 poz. 38) obniżyła wiek emerytalny i przywróciła stan sprzed 1 stycznia 2013 roku, ale nie przywróciła rolnikom możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. 1 stycznia 2018 r. rolnicy utracą prawo do wcześniejszych emerytur.

Z tego prawa nie korzystają wszyscy rolnicy, a tylko ci, którzy z powodu wieloletniej ciężkiej pracy nie czują się na siłach, by dalej prowadzić gospodarstwo. Zasadne są więc argumenty przedstawiane przez rolników, że praca w rolnictwie jest bardzo trudna, sprzyja zachorowaniu na wielu chorób, wymagająca nienormowanego czasu pracy bez prawa do urlopu, czy innych świadczeń, które przysługują innym grupom zawodowym.

Drugim powodem, jak zaznacza KRIR, zaprzestania działalności przez rolników jest chęć przekazania dorobku życia dorosłym dzieciom, które chcą kontynuować pracę swoich rodziców. Przejęcie gospodarstwa przez rolnika w wieku poniżej 40 lat pozwala na skorzystanie ze środków na rozwój gospodarstwa i zapewnia dobry start zawodowy. Zapewnia wymianę pokoleń na wsi i ciągłość pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

– Brak możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę rolników od 2018 r. spowoduje, że następcy oczekując na emeryturę rodziców nie będą mogli skorzystać z działań „młodego rolnika” i nie będą mogli pozyskać dofinansowania na rozwój swoich gospodarstw. Może to spowodować, że wiele młodych osób opuści gospodarstwa rodziców poszukując pracy poza rolnictwem, co może doprowadzić w dalszej perspektywie do wyludnienia obszarów wiejskich, tak powszechnie występującego w krajach UE15 – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

