Ważne dla rolników  – Ubezpieczenie upraw rolnych

W związku z pojawiającymi się informacjami o braku możliwości zawierania umów ubezpieczenia od skutków przymrozków wiosennych Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi wyjaśnia, że ubezpieczenia upraw rolnych, w tym ubezpieczenia drzew i krzewów owocowych, z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczenia funkcjonują od początku 2006 r. na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 792, z późn.zm.).

Ostatnia zmiana tej ustawy wprowadziła korzystniejsze warunki dostępu do 65 % dopłaty z budżetu państwa do stawek ubezpieczenia. Zmiana ta jednak w żaden sposób nie ograniczała producentom rolnym możliwości zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych od skutków przymrozków wiosennych.

W grudniu 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał umowy na realizację dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych od początku 2017 roku z pięcioma zakładami ubezpieczeń: Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych,InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

– Na podstawie tych umów możliwe było od początku roku zawieranie przez producentów rolnych umów ubezpieczenia z dopłatami z budżetu państwa do stawek ubezpieczenia na warunkach obowiązujących do 31 marca br. W pracach nad zmianą ustawy uczestniczyli przedstawiciele zakładów ubezpieczeń oraz przedstawiciele producentów rolnych i na bieżąco byli informowani o projektowanych zmianach w celu płynnego wprowadzenia tych zmian w życie od 1 kwietnia br. Wiosenną sprzedaż dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych na nowych warunkach, korzystniejszych dla producentów rolnych, w szczególności dla właścicieli sadów, rozpoczęło od 10 kwietnia br. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Pozostałe zakłady ubezpieczeń rozpoczęły sprzedaż polis ubezpieczenia od 15 kwietnia bieżącego roku – informuje Biuro Prasowe MR i RW.

W roku 2016 producenci rolni, po wyczerpaniu limitu dopłat z budżetu państwa do stawek ubezpieczenia, mogli zawierać umowy ubezpieczenia na warunkach komercyjnych zarówno z zakładami ubezpieczeń, z którymi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi miał podpisane umowy na 2016 r., jak i wszystkimi pozostałymi zakładami ubezpieczeń oferującymi ubezpieczenie upraw rolnych od skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. W 2016 roku umowy ubezpieczenia drzew i krzewów owocowych od ryzyka przymrozków wiosennych wykupiło 0,35 % producentów owoców, co stanowiło ok 1,6 % wszystkich umów ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka przymrozków wiosennych zawartych w 2016 r.

Źródło: MR i RW