W sprawie neonikotynoidów

Krajowa Rada Izb Rolniczych apeluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanowczy głos Polski podczas spotkania Stałego Komitetu Komisji Europejskiej ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz w zakresie niezawieszonych zastosowań trzech neonikotynoidów (imidachlopryd, chlotinaidyna i tiametoksam), które odbędzie się w Brukseli w dniach 22-23 marca br.

Zdaniem samorządu rolniczego, decyzje regulacyjne nie mogą być podejmowane na podstawie niezatwierdzonego projektu wytycznej w sprawie oceny ryzyka środków ochrony roślin dla pszczół, krytykowanego przez większość państw członkowskich. W tej sprawie polskie izby rolnicze interweniowały już w grudniu 2016 r., wraz z izbami rolniczymi z Węgier i Czech przesyłając pismo do Komisarza ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności V. Andriukaitisa, do wiadomości m.in. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także w listopadzie 2016 r. wspólnym pismem z innymi organizacjami rolniczymi do Podsekretarz Stanu w MRiRW Ewy Lech.

Komisja Europejska zapowiedziała, że w najbliższych dniach przedstawi konkretną propozycję restrykcji dla niezawieszonych zastosowań trzech neonikotynoidów (do ochrony roślin w Polsce kluczowe są zaprawy dla buraków cukrowych, ziemniaków i zbóż ozimych) do dyskusji państw UE w dniach 22-23 marca br., co oznacza, że Komisja chce podejmować decyzje na podstawie projektu wytycznej ws. pszczół. Takie postępowanie Komisji Europejskiej, zdaniem izb rolniczych, podważa zaufanie do praktyki regulacyjnej UE.

– Samorząd rolniczy wyraził przekonanie, że stosowanie zapraw z grupy neonikotynoidów znacząco zmniejsza zużycie środków chemicznych, co mniej obciąża środowisko i zmniejsza koszty produkcji, co np. ewidentnie widać w ochronie rzepaku ozimego w Polsce bez tych zapraw. Ponadto, czołowi polscy naukowcy prognozują podobny scenariusz w przypadku innych upraw, do ochrony których jeszcze dostępne są zaprawy. Stąd, w imię rozwoju integrowanej ochrony roślin – pożądanej również z punktu widzenia bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin dla pszczół – oraz troski o konkurencyjność polskiego rolnictwa, nie można pozwolić na wycofanie zapraw dla buraków cukrowych, ziemniaków i zbóż ozimych na podstawie niewiarygodnych kryteriów regulacyjnych – informuje KRIR.

Źródło: KRIR