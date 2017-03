W obliczu reformy WPR

„Kraje Europy Środkowej w obliczu reformy Wspólnej Polityki Rolnej” – to tytuł tegorocznej międzynarodowej konferencji rolniczego organizowanej 11 marca w Jasionce koło Rzeszowa przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

– Przypada ona wyjątkowym okresie dla polskiego rolnictwa, które w 2017 roku stoi w obliczu szeregu wyzwań związanych ze zmieniającą się sytuacją polityczną w Europie i na świecie. Wydarzenia takie jak Brexit zmuszają do zastanowienia się nad przyszłością Unii Europejskiej, a co za tym idzie również Wspólnej Polityki Rolnej. Konferencja w Jasionce będzie okazją do poruszenia, m.in. kwestii obecnego kształtu WPR oraz proponowanych w niej zmian. Drugim ważnym tematem poruszonym podczas Konferencji w Jasionce będzie problematyka zarządzania sytuacjami kryzysowymi w rolnictwie – informuje EFRWP.

Jak udało się nam dowiedzieć wśród panelistów znajdą się, m.in.: Phil Hogan – Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi UE, Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polski, Gabriela Matečná – Minister Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Słowacji, Rolandas Taraskievicius – Wiceminister Rolnictwa Litwy, Marian Jurečka – Minister Rolnictwa Republiki Czeskiej, Istvan Nagy – Wiceminister Rolnictwa Węgier, a także Jacek Bogucki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Marek Zagórski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji i Jerzy Plewa – Dyrektor Generalny ds. rolnictwa Komisji Europejskiej.

Program konferencji:

Sobota, 11 marca 2017

12.30: otwarcie konferencji

13.00 – 14.30: panel dyskusyjny „Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej jako element rozwoju i wsparcia obszarów wiejskich. Perspektywa państw Grupy Wyszehradzkiej”

14.30 – 15.30: obiad

15.30 – 17.30: panel dyskusyjny „Przegląd instrumentów zarządzania kryzysowego, stosowanych i wdrażanych w celu zapewnienia zrównoważonego i konkurencyjnego rozwoju sektora rolnego w Polsce”

17.30 – 18.00: przerwa kawowa

18.00 – 18.30: ceremonia przyznania nagrody im. Józefa Ślisza

18.30 – 18.45: zamknięcie konferencji

20.30: uroczysta kolacja

Niedziela, 12 marca 2017

10:00: obchody 16-ej rocznicy śmierci Józefa Ślisza (cmentarz i kościół parafialny w Łące)

Źródło: EFRWP