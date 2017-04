Helmut Claas został odznaczony Medalem Diesel przez Niemiecki Instytut Innowacji (Deutsches Institut für Erfindungswesen) w kategorii „Najbardziej Udane Osiągnięcie w Dziedzinie Innowacji.

– To jest coś wyjątkowego, aby w wieku dziewięćdziesięciu lat otrzymać taką nagrodę. Ale tutaj nie chodzi tylko o mnie, ale o nasz silny Zespół CLAAS i o to jak udało nam się razem połączyć zamiłowanie do innowacji z sukcesem gospodarczym” – powiedział Helmut Claas podczas ceremonii wręczenia nagród w Sali Honorowej Niemieckiego Muzeum w Monachium.

Helmut Claas rozbudował firmę, założoną w 1913 roku przez swojego ojca i jego braci, na jedną z wiodących na świecie przedsiębiorstw zajmujących się produkcją maszyn rolniczych. Dziś firma prowadzona jest przez trzecie pokolenie rodziny, przez córkę Catharina Claas- Mühlhäuser. Pierwszy z trójki dzieci, Helmut Claas urodził się w 1926 roku w Harsewinkel. Od 1948 do 1954 roku studiował inżynierię mechaniczną na Politechnice w Hanowerze. Podczas tych studiów jeden semestr ukończył w Wiedniu i jeden rok studiów rolniczych w Paryżu. Swoją szczególną uwagę skupiał na rozwijaniu innowacyjnych produktów i ich masowej produkcji w ekonomiczny sposób. Szereg innowacji został zainicjonowany lub współtworzony przez Helmuta Claasa. Na przykład, na początku lat 70-tych została opracowana seria DOMINATOR w oparciu o koncepcję konstrukcji modułowej i budowie platformy. DOMINATOR stał się jednym z najbardziej udanych modeli kombajnów zbożowych na świecie. Jego następny model, LEXION został również opracowany w erze Helmuta Claas. Jest on nadal uważany za najbardziej zaawansowany i skuteczny kombajn zbożowy na świecie. Rozwój samobieżnej sieczkarni JAGUAR to także historia sukcesu, która umożliwia firmie CLAAS dominację na rynkach światowych.

Wiele prestiżowych, międzynarodowych uczelni na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii, w Bułgarii i Niemczech przyznano Helmutowi Claas tytuł doktora honorowego. Między innymi w 2000 roku otrzymał honorowy tytuł „Doktora Nauk Rolniczych” w „uznaniu za jego wybitne osiągnięcia w dziedzinie inżynierii rolniczej i jego szczególnych zasług w rozwoju wysokowydajnych, nowoczesnych maszyn rolniczych” na Uniwersytecie w Stuttgart-Hohenheim. Również na tym samym Uniwersytecie w Stuttgart-Hohenheim został mianowany honorowym senatem za swoje życiowe osiągnięcia w dziedzinie zaawansowanych technologii w rolnictwie w roku 2004. W czerwcu 2009 roku, wówczas moskiewski Uniwersytet Goryachkin, obecnie Akademia Rolnicza Timiryazev mianował go profesorem honorowym. Również w 2009 roku Republika Francuska powołała Helmuta Claas do “Chevalier dans l’Ordre de la Legion d’honneur”, uznając jego zasługi jako pioniera współpracy francusko-niemieckiej.

Osobiste nagrody, takie jak honorowe obywatelstwo jego rodzinnego miasta Harsewinkel w Niemczech, Medal za Zasługi niemieckiego landu Badenii-Wirtembergii, a także Order za Zasługi od Francuskiego Ministra Rolnictwa wieńczą dzieło jego życia.

Medal Diesel jest uznawany za „Oskary dla Wynalazców” i jest najstarszą niemiecką nagrodą za innowacyjność. Eugen Diesel, syn Rudolfa Diesel, zainicjował uroczystość wręczenia nagród w 1953 roku. Szczególny nacisk kładzie się na uznanie nie tylko osiągnięć naukowych, ale również przedsiębiorczości opartej na innowacjach. Wyboru dokonała rada nadzorcza składająca się z ponad 40 członków zarządu i dyrektorów zarządzających, którzy są odpowiedzialni za zakres przedsiębiorczości w firmach technologicznych.

Źródło: Claas