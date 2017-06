Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin – po senackich poprawkach

W trakcie 43 posiedzenia Sejmu RP (7 – 9 czerwca) przyjęte zostały poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, która ma na celu zmianę rozwiązań w relacjach pomiędzy hodowcami lub organizacjami hodowców a rolnikami lub organizacjami rolników w zakresie wykorzystania do siewu we własnym gospodarstwie materiału ze zbioru odmian chronionych krajowym wyłącznym prawem hodowcy do odmiany (opłat od rozmnożeń własnych).

Teraz hodowca będzie miał również możliwość podjęcia decyzji o udostępnieniu wybranej przez siebie odmiany (lub odmian) chronionej bez pobierania opłat od rozmnożeń własnych w wyznaczonym przez siebie okresie, np. ze względów marketingowych.

Źródło: Sejm RP