Ursus opowiada historie polskiej wsi

Ursus, największy polski producent ciągników i maszyn rolniczych, zainicjował nowy projekt, który ma na celu zintegrowanie społeczności wokół wspólnych doświadczeń kilku pokoleń polskich rolników.

„Polska Opowieść” to inicjatywa mająca na celu zjednoczenie ludzi, dla których sprzęt marki Ursus stanowi nie tylko narzędzie pracy, ale także ważną część codziennego życia. O tym jak istotny jest sprzęt Ursusa dla polskich rolników świadczą ostatnie wyniki sprzedażowe spółki.

– Ursus to ponad 120 lat rozwoju mechanizacji krajowego rolnictwa, zbierania doświadczeń i podtrzymywania przemysłowych tradycji w oparciu o rodzimy kapitał. To najstarsza polska marka, która stała się partnerem polskich rolników. Z naszych maszyn korzystają kolejne już pokolenia. Mało kto wie, że z 1,5 mln wszystkich ciągników użytkowanych obecnie w Polsce połowa to ciągniki marki Ursus. Ciągniki serii C to legenda polskiej wsi, rodzinny ciągnik od pokoleń. To pokazuje możliwości rozwoju firmy w Polsce – Polaków – mówi Karol Zarajczyk, prezes spółki Ursus SA.

Nowa inicjatywa spółki, kampania o nazwie „Polska Opowieść”, to projekt fotograficzno-filmowy, mający na celu udokumentowanie doświadczeń kliku pokoleń polskich rolników, których w codziennej pracy łączą ciągniki i maszyny Ursusa. Bohaterami projektu są osoby, dla których sprzęt rolniczy spółki to nie tylko narzędzie pracy, ale także ważna część codziennego życia. Opowiadają o swojej pracy, wrażeniach i najważniejszych wspomnieniach związanych z wykonywanymi przy pomocy maszyn Ursusa czynnościami.

6 lutego ruszyła oficjalna witryna internetowa, na której każdy kto chciałaby podzielić się swoją historią może w prosty sposób dołączyć do projektu. Wystarczy, że skorzysta z formularza znajdującego się na stronie www.polskaopowiesc.pl.

– Dane dotyczące rejestracji nowych ciągników w 2016 r. potwierdzają, że maszyny Ursusa cieszą się ogromnym zaufaniem wśród polskich rolników, z miesiąca na miesiąc decyduje się na nie coraz więcej osób. Wielu z nich darzy je ogromnym sentymentem, ponieważ w ich rodzinach te maszyny wybierano od pokoleń. Właśnie dlatego chcemy udokumentować doświadczenia polskich rolników związane z naszymi maszynami – dodaje Karol Zarajczyk.

Źródło: Ursus S.A.