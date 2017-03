Ubój gospodarczy – zmiana przepisów jest konieczna

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów dotyczących uboju gospodarczego.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek z VII posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił w dniu 27 marca 2017 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztofa Jurgiela, w sprawie zmiany przepisów uboju gospodarczego.

Obecnie przeprowadzenie uboju gospodarczego może dokonywać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje określone przepisem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. 2004 nr 205 poz. 2102). Uboju świń, owiec, kóz w gospodarstwach dokonują wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje, o których mowa w §3 ust. 1., czyli „Unieruchamianie, ogłuszanie, wykrwawianie lub uśmiercanie zwierząt bez wykrwawiania przeprowadzają osoby, które: ukończyły 18 lat, posiadają wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe oraz odbyły szkolenie teoretyczne oraz trzymiesięczną praktykę na stanowisku ubojowym, pod stałym nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3-letni staż pracy na stanowisku ubojowym.”

Zdaniem KRIR przepisy te są trudne do realizacji w praktyce, gdyż jest bardzo mało osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, a firmy dokonywujące uboju nie chcą przyjmować praktykantów. Ubój na potrzeby własne to tradycja, a wprowadzone przepisy prowadzą do utrudnień dla rolników zwłaszcza dla prowadzących małe gospodarstwa rodzinne.

Dlatego też samorząd rolniczych zwrócił się do szefa resortu rolnictwa o skrócenie wymaganego czasu praktyki i uznanie osób, które wcześniej przeprowadzały ubój gospodarczy, a obecnie nie posiadają wymaganych kwalifikacji za osoby uprawnione do jego przeprowadzania.

Źródło: KRIR