Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt na nowych zasadach

Na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofa Jurgiela, Rada Ministrów 21 marca przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz podjęła uchwałę w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu zmiany programu pomocowego w zakresie dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Zaproponowano zmiany umożliwiające ubezpieczenie upraw rolnych od pełnego pakietu ryzyk albo od jednego lub kilku wybranych przez producenta rolnego rodzajów ryzyka – przy zachowaniu możliwości skorzystania przez niego z dopłaty do składki z budżetu państwa na maksymalnym poziomie, tj. w 2017 r. w wysokości 65 proc. Dotyczyć to będzie najbardziej powszechnych upraw rolnych takich jak: zboża, rzepak, ziemniaki, kukurydza, rośliny strączkowe, buraki cukrowe.

Nowe rozwiązania przyczynią się do poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych przez ograniczenie ryzyka utraty przez nich przychodów w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

– Zgodnie z projektem, w przypadku zawarcia umowy obejmującej jeden lub kilka wybranych przez producenta rolnego rodzajów ryzyka, dopłaty do składek ubezpieczenia będą przysługiwały w wysokości 65 proc. składki, jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe nie przekroczą odpowiednio: 9, 12 i 15 proc. sumy ubezpieczenia. Jeżeli oferowane przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe przekroczą odpowiednio: 9, 12 i 15 proc. sumy ubezpieczenia – dopłaty będą proporcjonalnie pomniejszane o wysokość ich przekroczenia, przy zachowaniu zasady nieuwzględniania w wyliczeniach stawek taryfowych dla ryzyka suszy i ujemnych skutków przezimowania. Nie będzie to dotyczyło upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek. W przypadku tych upraw, po przekroczeniu stawek taryfowych, dopłata będzie przysługiwała do 65 proc. składki.W stosunku do ubezpieczeń przyjętych w 2016 r. zaproponowane rozwiązania oznaczają poprawę procentowej stawki taryfowej ubezpieczenia dla składki z dopłatami z 3,5 lub 5 proc. do 9, 12 i 15 proc – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Umożliwi to producentom rolnym zawieranie w sezonie wiosennym umów ubezpieczenia już na nowych, korzystniejszych zasadach.

Źródło: KPRM