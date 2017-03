Tylko oryginalne środki ochrony roślin

Startuje strona internetowa www.bezpiecznauprawa.org – kompendium wiedzy dla rolników nt. oryginalnych środków ochrony roślin.

Rolnik to zawód, na którym ciąży duża odpowiedzialność – produkcja i dostarczanie na rynek wysokiej jakości bezpiecznej żywności. Wybór narzędzi pracy, w tym stosowanych środków ochrony roślin musi być oparte na wiedzy i dużej świadomości użytkownika. Tymczasem na rynku pojawiają się oferty sprzedaży niezarejestrowanych preparatów, które nie spełniają wymogów jakościowych i bezpieczeństwa. Jak ustrzec się przed nielegalnymi i podrabianymi preparatami? Dziś startuje strona internetowa www.bezpiecznauprawa.org opracowana przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR). To źródło wiedzy na temat odpowiedzialnego i zgodnego z prawem zakupu środków ochrony roślin.

Strona internetowa www.bezpiecznauprawa.org to przewodnik, z którego rolnik dowie się czym kierować się kupując środki ochrony roślin aby mieć pewność, że są one oryginalne

i zarejestrowane a czego się wystrzegać. Warto żeby rolnik sprawdził czy postępuje prawidłowo. Nie należy ufać specjalnym okazjom – to mogą być podróbki.

„Dlaczego nie można kupować środków ochrony roślin na bazarze, straganie czy z bagażnika? Co grozi za sprowadzanie na własne potrzeby środków z zagranicy? Odpowiadamy na te i inne trudne pytania. Edukujemy jak ustrzec się przed niezarejestrowanymi chemikaliami. Zachęcamy do korzystania z opracowanej przez PSOR bazy wiedzy – podkreśla Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) reprezentuje branżę środków ochrony roślin. PSOR realizuje projekty mające na celu kompleksową informację i edukację na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego stosowania środków ochrony roślin. PSOR jest właścicielem i koordynatorem Systemu Zbiórki Opakowań PSOR. W imieniu firm wprowadzających na rynek środki ochrony roślin, prowadzi ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem „Liczy się każde opakowanie”. Stowarzyszenie promuje również bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin pod hasłem „Nie tylko plony potrzebują ochrony”. W 2015 roku PSOR rozpoczął ogólnopolską kampanię edukacyjną „W ochronie koniecznej”. Jej celem jest informowanie o współczesnych sposobach produkcji roślinnej i nowoczesnym rolnictwie, w którym stosuje się środki ochrony roślin.

