Turystyka wiejska bez tajemnic

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie pn. „Turystyka wiejska – uwarunkowania formalno-prawne”. Szkolenie to ma formę samokształcenia przez internet i jest adresowane do doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego.

Jego celem – jak podkreśla CDR – jest doskonalenie wiedzy i umiejętności doradców w zakresie udzielania poradnictwa osobom prowadzącym działalność turystyczną na wsi, w szczególności wsparcie przy zastosowaniu optymalnego modelu prawnego i podatkowego dla zamierzonej działalności i posiadanych warunków oraz dla oceny wykonywania działalności zgodnie z obowiązującym prawem.

– Szkolenie odbywa się na platformie http://cdrkursy.edu.pl/. Materiały do samokształcenia będą udostępniane sukcesywnie dla zalogowanych uczestników w okresie 28.08.-29.09.2017 roku. Warunkiem ukończenia szkolenia jest pozytywne zaliczenie zadań sprawdzających z każdego bloku tematycznego. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej. Jedyną aplikacją konieczną do korzystania z narzędzia szkoleniowego jest przeglądarka internetowa – informuje CDR.

Źródło: CDR