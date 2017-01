TeeJet z nowymi rozlewaczami i rozpylaczami

Firma TeeJet wchodzi w 2017 rok z nowymi produktami: rozlewaczami do zmiennego dawkowania RSM oraz rozpylaczami o wysokim natężeniu wypływu, do aplikacji pestycydów przy dużych prędkościach opryskiwania, przy tym silnie redukujące znoszenie. Nowością są też kompaktowe wzmacniane włóknem szklanym nylonu korpusy o dużym przepływie. A to jeszcze nie wszystko…

Rozlewacze do zmiennego dawkowania RSM

Nowy model rozlewaczy do zmiennego dawkowania RSM to Variable Rate Nozzles SJ7A-VR-X1.0. Dzięki zastosowaniu elastycznej kryzy dozującej, producent uzyskał szeroki zakres natężeń wypływu od 1 do 3 l/min (np. 100 do 300 l/ha) w zakresie ciśnień od 2 do 5.5 bar. Pozwala to na uzyskanie bardzo szerokiego dawkowania przy dużym zakresie prędkości aplikacji, bez konieczności zmiany rozpylacza. Doskonały do zmiennego dawkowania w rolnictwie precyzyjnym.

Rozpylacze

TeeJet wypuścił na rynek również nowości wśród rozpylaczy o wysokim natężeniu wypływu, do aplikacji pestycydów przy dużych prędkościach opryskiwania – silnie redukujące znoszenie, np.: TT11012-VP, AIXR11008VP, TTJ60-11008VP, AITTJ60-11008VP. Są one teraz dostępne w większych rozmiarach – 10 i 12. Zapewnia to oprysk większymi kroplami bez efektu znoszenia. Dzięki zastosowanym materiałom, są one odporne na niszczenie przez środki chemiczne i ścieranie.

Korpusy

Kompaktowe, o dużym przepływie korpusy ze wzmocnionego włóknem szklanym nylonu, z serii QJ 370. Wszystkie materiały uszczelniające standardowo wykonane z Vitonu – dla zwiększenia odporności na pestycydy. Nowy model posiada zwartą konstrukcję, dzięki czemu jest kompatybilny z różnymi opryskiwaczami i belkami. Korpus zapewnia wysoką prędkość przepływu w szerokim zakresie prędkości jazdy i zastosowania.

UniPilot Pro

Wspomaganie automatycznego sterowania ciągnikami, bez konieczności zdejmowania kierownicy, czy ingerencji w układ hydrauliczny – to właśnie zapewnia UniPilot Pro od TeeJet-a. Nowe wspomaganie zapewnia maksymalne i optymalne wykorzystanie systemu nawigacji TeeJet. Wykorzystuje ono kompaktowy napęd elektryczny montowany bezpośrednio do kierownicy. Jest ono kompatybilne z ogromną gamą urządzeń, więc dostępne dla niemal każdego operatora.

Znany i lubiany

Producent proponuje również dobrze poznany i popularny, prosty ale nowoczesny nawigator Matrix 430 z ekranem o wysokiej rozdzielczości i wirtualnymi sekcjami oraz odbiornikiem trójzakresowym dla zwiększenia stabilności nawigacji. Nawigator pokazuje, jak prosto jechać żeby nie robić omijaków, lub nakładek, zmierzy powierzchnię pola oraz narysuje mapę pola z możliwością uzyskania pliku do druku w formacie pdf.

Wszystkie ww. produkty będą w tym roku promowane i prezentowane na najważniejszych wydarzeniach rolniczych, m.in. na targach Agrotech w Kielcach (17-19 marca br.).

źródło: TeeJet