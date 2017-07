Szkody łowieckie bez dopłat

Szkody łowieckie nie mogą być włączone do programu dopłat do stawek ubezpieczenia upraw rolnych. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich dopłatami nie są objęte składki ubezpieczenia upraw rolnych z tytułu szkód łowieckich ze względu na to, że zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r.

Prawo łowieckie za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny wypłacane są odszkodowania przez dzierżawców lub zarządców obwodu łowieckiego za szkody wyrządzone na obszarach obwodów łowieckich i Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe albo zarząd województwa ze środków budżetu państwa za szkody wyrządzenie przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną, lub za szkody wyrządzone na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

– Możliwość włączenia szkód łowieckich do katalogu szkód, od ryzyka wystąpienia których możne być stosowana z budżetu państwa dopłata do składek ubezpieczenia może być rozpatrywana jedynie w zakresie ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez zwierzęta chronione. Ograniczenie stosowania pomocy państwa jedynie do zwierząt prawnie chronionych wynika z Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020 (Dz.Urz. UE z 1.07.2014 r. C 204), które muszą być przestrzegane ,aby program pomocy publicznej uzyskał notyfikacje w Komisji Europejskiej – informuje resort rolnictwa .

Źródło: MIR