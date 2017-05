Święto zwierząt i hodowców w Poznaniu

W dniach 5 – 7 maja na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się XXVII edycja Krajowej Wystawy Hodowlanej . W tym czasie, jak zapewniają organizatorzy, pięć pawilonów targowych zostanie na czas wystawy zamienionych w zabudowania gospodarskie.

Pawilon nr 1 będzie należał do krów. Polska Federacja Hodowców Bydła

i Producentów Mleka zaprezentuje aż 160 sztuk bydła. Wśród nich będą krowy z cielętami oraz potężne byki. Będzie można zobaczyć, jak przebiega proces dojenia.

W pawilonie nr 2 znajdzie się ring, na którym będzie prezentowane i oceniane bydło, a także zwierzęta futerkowe. Miłośnicy królików będą mogli zobaczyć prawie pół tysiąca okazów.

Pawilon nr 3 i 3a będą zarezerwowane dla najmłodszych. Dostępne będą trzy strefy dla maluchów, organizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Krajową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą oraz Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”. Dzieci będą mogły pobawić się na placu zabaw i rozwiązywać zagadki w ramach questu drobiarskiego dla najmłodszych pt. „W poszukiwaniu zaginionego ptaka”. Będzie tu też wielki kurnik, a w nim oprócz kokoszek, także przepiórki, perliczki, indyki, kaczki, gęsi i gołębie rasowe.

Goście będą mogli też z bliska przyjrzeć się produkcji miodu i hodowli ryb słodkowodnych oraz raków. Na specjalnym ringu zostaną poddane ocenie najpiękniejsze sztuki koni, owiec, kóz oraz świń. Serca najmłodszych z pewnością skradną miniaturowe kuce szetlandzkie i puchate alpaki.

W pawilonie 4 będzie można zobaczyć zwierzęta ras rodzimych oraz żubronie, czyli krzyżówkę polskiego żubra i krowy. W programie targowej imprezy zaplanowano również kiermasz żywności tradycyjnej i regionalnej.

Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych to największe w kraju wydarzenie, na którym odbywa się ocena zwierząt. Przyznawane są czempionaty i wiceczempionaty w różnych kategoriach. To także miejsce prezentacji nowości, maszyn i urządzeń niezbędnych do hodowli. Zwiedzający będą mogli przyjrzeć się także wyposażeniu budynków inwentarskich.

– Serdecznie zapraszam na wspaniałą wystawę, gdzie konie, bydło, trzoda chlewna, drób, króliki, szynszyle i inne zwierzęta prezentować się będą w pełnej krasie, a hodowcom i miłośnikom dostarczymy nie tylko wrażeń organoleptycznych, ale również sporej dawki wiedzy i emocji – mówi Tomasz Kobierski, wiceprezes Międzynarodowych Targów Poznańskich. – Do zobaczenia podczas największego święta hodowców, ale przede wszystkim święta zwierząt hodowlanych – dodaje.

Podobnie jak w latach ubiegłych organizatorami wystawy są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Międzynarodowe Targi Poznańskie i Związki Hodowców Zwierząt.

Źródło: Targi Poznańskie

Opracował: Krzesimir Drozd