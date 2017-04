SUKCES targowy i biznesowy

Przez trzy dni, 300 Wystawców z 25 krajów gościło w stolicy na zaproszenie Organizatorów podczas IV edycji Międzynarodowych Targów Żywności i Napojów WorldFood. Wśród nich byli reprezentanci Grecji, Tajlandii, Ukrainy, Włoch, Holandii, Wielkiej Brytanii, Czech, Korei, Iranu, Sri Lanki, Chin i wielu innych krajów.

Tłumy odwiedzających (mimo okresu przedświątecznego), duże zainteresowanie kupców z sieci handlowych i sektora HoReCa , producentów i dystrybutorów, utwierdziły nas w tym, że wiosenne targi branży spożywczej w stolicy, są trafną odpowiedzią na potrzeby rynku, firm i handlu. Jesteśmy zadowoleni , że spełniamy oczekiwania naszych Wystawców, ale też robimy wszystko, wsłuchujemy się w głosy i opinie, by każda kolejna edycja była jeszcze lepsza, większa, nowocześniejsza, ciekawsza – podsumowuje Agnieszka Szpaderska, menager targów.

Podczas Targów w specjalnej strefie rozmów B2B, odbyło się 345 spotkań z przedstawicielami sieci handlowych, sieci HoReCa, hurtowni spożywczych, stacji benzynowych i vendingowych, sklepów z alkoholami, importerami i eksporterami. Byli obecni przedstawiciele m.in. Auchan, Ekowital, Green Caffe Nero, La Passion du Vin, Lukoil, Maczfit, Organic Coffee, Tesco czy Żabki.

– Mamy bardzo duże doświadczenie w targach i krajowych i zagranicznych. Niestety niewiele wystaw w Polsce spełnia nasze oczekiwania, szczególnie biznesowe. WorldFood zaskakuje pozytywnie: organizacją, zainteresowaniem ludzi biznesu, rozmowami nastawionymi na kontrakty i handel itp. Promocja jest bardzo ważna i bez niej nie ma handlu, ale poważne rozmowy i ich efekty, gwarantują stabilizację Firmy i możliwość inwestowania w działania miękkie, również promocję targową….a o to chodzi w każdym biznesie” – oceniła rozmowy podczas targów Beata Żółcik, Activ- producent soków pod marką Royal Apple

Targi WorldFood Warsaw to nie tylko oferta dla handlu to także możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych z producentami oraz dystrybutorami żywności i napojów z kraju i ze świata dla branży HoReCa. Merytoryczne szkolenia i warsztaty to rzetelna dawka wiedzy z zakresu zarządzania biznesem a także nowinki w rozwijającej się branży gastronomicznej. Na przedstawicieli z sektora HoReCa czekały także ciekawe panele dyskusyjne n/t trendów jakie będą panowały w gastronomii w najbliższych latach. Ale przede wszystkim zadbaliśmy o szeroką ofertę dla herbaciarni, kawiarni czy winiarni, którym to wystawcy z różnych stron świata oferowali najwyższej jakości produkty konieczne do stworzenia wyjątkowego menu. Słodycze, kawa i herbata i wiele innych międzynarodowych produktów czekało na fachowców zaopatrujących branżę HoReCa, szefów i managerów.

Udany debiut pawilonu włoskiego Bellavita, gwarantowało ponad sześćdziesięciu włoskich producentów żywności i napojów, którzy zaprezentowali z rozmachem autentyczne włoskie wyroby, wyróżniające się jakością, marką i historią. Ale włoskie smaki i zapachy opanowały odwiedzających i wystawców poprzez warsztaty i pokazy kulinarne z udziałem m.in. Andrea Camastry – szefa kuchni i współwłaściciela warszawskiej restauracji Senses odznaczonej prestiżową gwiazdką Michelin, Umberto Vezzoli z T. Bistrot by Mezoli z Milanu, Tomasza Koleckiego z Polskiego Stowarzyszenia Sommelierów, szefa restauracji „Pod Gigantami” Pawła Zielińskiego i Marzeny Gromelskiej – szefa Chianti Kręgliccy oraz pizzermanów z Neapolu, którzy poprowadzili warsztaty przygotowywania prawdziwej włoskiej pizzy.

Tegoroczna strefa EcoFood to branża ekologiczna w pigułce, jako odpowiedź na potrzeby konsumentów i handlu. Udział w niej dał szansę na zapoznanie się z ofertą tego sektora, wymianę doświadczeń, pozyskanie nowych partnerów biznesowych, udział w ciekawych panelach i dyskusjach. Wystawienie się w ramach wspólnej powierzchni wystawienniczej dało możliwość identyfikacji producentów pod wspólnym logo EKO a zwiedzającym jasny przekaz.

Tegoroczna propozycja win rodem z Portugalii, Włoch, Hiszpanii, Afryki Południowej, Ukrainy, Rumunii, Rosji została uzupełniona ofertą wyjątkowych win rodzimych pod kierunkiem prekursora odrodzenia polskiego winiarstwa Romana Myśliwca, właściciela winnicy Golesz, założyciela Fundacji na rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa Galicja Vitis.

– Jesteśmy pierwszy raz na targach spożywczych, a nie winiarskich i zaskakuje nas pozytywnie poziom rozmów i wiedzy zwiedzających n/t wina i winiarstwa. Chcielibyśmy oczywiście dotrzeć do szerszego grona odbiorców z naszymi polskimi winami, które są świetne i trochę niedoceniane, ale mamy nadzieję że organizatorzy pomyślą w przyszłej edycji nad dniem polskiego wina. Fajna atmosfera targów i dobre rozmowy.” – ocenia Roman Myśliwiec.

W specjalnej strefie zorganizowane zostały także pokazy kulinarne kuchni z różnych stron świata: meksykańskiej, tajskiej, włoskiej i polskiej. Najlepsze produkty, specjalności regionalne, słodkie i pikantne przekąski a wszystko pachnące ziołami i przyprawami z całego świata zaprezentowane przez znanych kucharzy warszawskich restauracji, przez trzy dni były atrakcją dla odwiedzających.

Panele tematyczne i debaty, współorganizowane przez organizacje branżowe były świetną okazją do zapoznania się z opiniami tych dla których branża spożywcza jest ważnym sektorem i kołem napędowym polskiej gospodarki. Jakie są perspektywy rozwoju handlu produktami spożywczymi na rynkach krajów trzecich i jakie szanse daje CETA? Dlaczego projekt współpracy i wejścia na rynek brytyjski 2 WAY’ jest alternatywą dla wielu polskich firm? Czy na polskim winie można zarobić? Ile Polski w polskim produkcie? Czy rozwój branży produktów ekologicznych w Polsce jest zagrożony? Czy i jak nasze jabłka zawojowały świat-prawda i mity? Czy polskie mięso ma szansę powodzenia na zagranicznych rynkach i na jakich, cena czy jakość – czym wygramy ? Czy słodycze to niedoceniany mistrz eksportu? Promocja niezbędna od zawsze – czy umiemy to robić , czy wiemy jak promować produkt a jak firmę? – to tylko niektóre tematy które poruszaliśmy podczas targów. Jesteśmy otwarci na propozycje tematów dyskusji, paneli czy debat podczas przyszłej edycji .

Źródło: Worldfood.pl