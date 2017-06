„Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2016 roku” – to nowy raport dotyczą sektora energetyki wiatrowej, obejmujący aktualną analizę rozwoju sytuacji w Polsce, opracowany przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

W Polsce łączne moce farm wiatrowych wynoszą obecnie 5,8 GW, co plasuje nasz kraj na 7. pozycji w Unii Europejskiej pod względem skumulowanej mocy. Dla porównania, łączna zainstalowana moc wytwórcza w krajowym systemie elektroenergetycznym wyniosła w Polsce 41,4 GW.

– Pomimo tych, wydawałoby się, optymistycznych danych, branża w Polsce przeżywa jednak największy kryzys w swojej historii. Zarówno firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej, jak i mniejsi inwestorzy mierzą się z ogromnym problemem wynikającym z nadpodaży zielonych certyfikatów obniżającej rentowność bardzo wielu projektów OZE, w tym wiatrowych. Sytuację dodatkowo pogorszyło wejście w życie tzw. ustawy odległościowej. Z jednej strony całkowicie zablokowała ona możliwość dalszego rozwoju energetyki wiatrowej opartej przecież o ciche, nowoczesne i wydajne turbiny wiatrowe, a z drugiej kilkukrotnie zwiększyła ciężar opodatkowania podatkiem od nieruchomości przez to, że za budowlę uznano także elementy techniczne wiatraka. Szczegółową analizę tej sytuacji znajduje się na kolejnych stronach naszego raportu. Piszemy też o tym, jak naprawdę wygląda akceptacja społeczna dla energetyki wiatrowej w Polsce oraz o tym, jaki potencjał energetyczny drzemie w naszej części Morza Bałtyckiego. Do 2030 roku na polskich wodach mogłyby powstać morskie farmy wiatrowe o mocy nawet 6 GW, które poza generowaniem do systemu elektroenergetycznego dodatkowej mocy, byłyby też solidnym wzmocnieniem polskiej gospodarki – zachęca do lektury Janusz Gajowiecki, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Raport „Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2016 roku” jest dostępny bezpłatnie. Do pobranie ze strony internetowej PSEW.

Źródło: PSEW