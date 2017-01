Solidarność RI zaprasza

NSZZ RI „Solidarność” oraz Fundacja „Kasa Nadziei” organizują zimowy wypoczynek dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Warunkiem skorzystania z oferty jest podleganie przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) aktualnemu pełnemu ubezpieczeniu w KRUS.

– Na nasze zimowisko zapraszamy dzieci do 16 roku życia (rocznik 2001 i młodsze). Na uczestników czekają jak zawsze: najlepsze ośrodki, program z mnóstwem atrakcji oraz profesjonalna i wykwalifikowane kadra. W tym roku zapraszamy na zimowy wypoczynek do Zakopanego oraz do Piwnicznej-Zdroju – informuje Solidarność RI.

Źródło: Solidarność RI