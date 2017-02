Słodki biznes

Największym segmentem polskiego rynku słodyczy są wyroby czekoladowe. W najbliższych latach należy spodziewać się systematycznych, ale stosunkowo niewielkich przyrostów wartości sprzedaży.

Szacuje się, że do 2018 roku wartość rynku zwiększy się w sumie o 9% i zbliży się do poziomu 14 mld złotych. Drugim co do wielkości segmentem są słodkie i słone przekąski (19% rynku) w ich przypadku wartość sprzedaży pozostaje od kilku lat na podobnym poziomie, chociaż jej wolumen wzrasta.

W porównaniu do krajów Europy Zachodniej polski rynek słodyczy wciąż jest stosunkowo niewielki, ale posiada potencjał rozwoju. Branża ta jest odporna na wahania koniunkturalne, rozwijając się w stałym tempie około 3-5% rocznie. W samym 2012 roku jego wartość zwiększyła się o 16,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Polskie wyroby trafiają nie tylko do krajów Unii Europejskiej w szczególności Wielkiej Brytanii i Niemiec, ale także do takich państw jak Arabia Saudyjska czy Stany Zjednoczone. Sprzedaż na rynki zagraniczne jest główną siłą napędzającą produkcję słodyczy w Polsce, która w 2012 roku wyniosła już ponad 740 tys. ton.

Liderem Rynku słodyczy jest Colian S.A., a zaraz za nim plasują się takie firmy jak: Wedel, Wawel, Mondelez, Ferrero Polska. Spożycie słodyczy w Polsce waha się w granicach ok. 3kg/os. rocznie co oznacza, że jest ono trzykrotnie niższe niż w krajach takich jak Niemcy lub Szwajcaria czyli ok. 9-10 kg/os. Jak wynika z badań, 60% producentów i dystrybutorów słodyczy w Polsce sądzi, że w ciągu kolejnych lat popularność produktów light wzrośnie. Polski konsument coraz częściej będzie wybierał tzw. „zdrowe słodycze” oraz produkty premium. Coraz więcej światowych i polskich firm dostrzega znaczenie alternatywnych kanałów dystrybucji. Oczywiście supermarkety, hipermarkety i dyskonty będą stanowiły główne kanały jednak rosnące grono coraz bardziej wymagających konsumentów będzie poszukiwać słodyczy w miejscach ze zdrową żywnością lub wyspecjalizowanych sklepach.

Producenci wyrobów czekoladowych stanowią ważną grupę dla polskiej gospodarki. Coraz więcej naszych producentów stara się podbijać także rynki krajów afrykańskich. Światowa popularność słodyczy z Polski wynika przede wszystkim z ich wysokiej jakości oraz bogatych walorów smakowych. Polacy nie spoczywają jednak na laurach i wciąż poszukują nowych rynków zbytu, biorą udział w targach i spotkaniach z konsumentami i potencjalnymi partnerami handlowymi.

Eksperci oraz prezesi firm podkreślają, że unikalnym zjawiskiem, jakie miało miejsce w ostatnich latach w całej branży spożywczej w Polsce, był niezwykle szybki wzrost eksportu. 10 lat temu, wchodząc do Unii Eropejskiej, eksport polskiego sektora spożywczego wynosił około 4-5 miliardów euro; obecnie zaś zbliża się on do 20 miliardów euro. W tym sukcesie swój duży udział ma również przemysł cukierniczy. Specjaliści zwracają uwagę, że to właśnie słodycze są na pierwszym miejscu produktów spożywczych wysoko przetworzonych.

Znaczenie i skala tego zjawiska są nie do przecenienia – przyczyniają się one nie tylko do wzrostu dochodów , ale też do podnoszenia standardów produktów, optymalizacji procesów produkcyjnych i popularyzacji polskich artykułów wśród zagranicznych kontrahentów. Wydaje się zatem, że to właśnie wzrost sprzedaży zagranicznej z nawiązką zamortyzował stagnację

Potencjał branży słodyczy w Polsce zostanie zaprezentowany podczas kolejnej już edycji targów WorldFood Warsaw w dniach 11-13 kwietnia 2017 r. Swój udział w wystawie zapowiedziało wielu polskich i zagranicznych producentów słodyczy, wyrobów czekoladowych i przekąsek.

– W dniach 11-13 kwietnia 2017 roku, podczas targów WorldFood Warsaw spotkają się przedstawiciele sieci handlowych, zagraniczni partnerzy oraz przedsiębiorcy, którzy będą mogli przeprowadzić szereg biznesowych rozmów. Nasza oferta z roku na rok jest coraz większa A jako że termin tej edycji targów jest wyjątkowy, bo jest to tydzień poprzedzający święta Wielkanocne, tym bardziej zapraszamy wszystkich zainteresowanych słodką ofertą. – przekonuje Agnieszka Szpaderska, manager targów.

Źródło: WorldFood Warsaw