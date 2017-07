SGGW i Bayer – XV Dzień Ziemniaka

W ramach imprezy z tradycją, przy pięknej i słonecznej pogodzie, 7 lipca br. Rolniczy Zakład Doświadczalny SGGW w Warszawie wraz z firmą Bayer zorganizował jubileuszowy XV Dzień Ziemniaka.

Produkcja tak wymagającej rośliny, jaką jest ziemniak, wymaga ciągłego pogłębiania wiedzy. Dlatego też w trakcie wykładów i konsultacji polowych eksperci odpowiadali na pytania dotyczące najważniejszych problemów w uprawie oraz udzielali porad w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony tych roślin. Jak każdego roku, impreza ta zgromadziła liczna rzeszę okolicznych rolników trudniących się uprawą ziemniaków.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania branży ziemniaczanej było hasło „Ziemniak – produkcja i jakość”. Ważnym celem była też próba odbudowania spożycia ziemniaka w Polsce, głównie przez ciekawe rozwiązania kulinarne proponowane przez miejscowe koło gospodyń oraz informacje dotyczące odrębności typów kulinarnych. W trakcie spotkania doszło także do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, reprezentowanym przez dziekana prof. dr. hab. Zdzisława Wyszyńskiego, a dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie – Honoratą Chojnacką. Szkoła średnia chlubi się procesem dydaktycznym w dziedzinie agronomii oraz mechanizacji rolnictwa.

Podczas takiego wydarzenia nie mogło zabraknąć też merytorycznych wykładów i prezentacji. Wykład na temat specyfiki rynku ziemniaka w Europie, a także o ochronie ziemniaka prowadzonej w warunkach holenderskich przedstawił Roel Wanningen z oddziału firmy Bayer w Holandii. Z kolei Krzysztof Sułkowski z firmy Agriana omówił błędy popełniane w agrotechnice i ochronie ziemniaka oraz sposoby na to, jak ich unikać. Następnie odbył się praktyczny pokaz zaprawiania sadzeniaków w zaprawiarce Mafex Potato przez przedstawiciela firmy ULV. Na placu można było zapoznać się z bogatą ofertą wystawców dotyczącą materiału siewnego i sadzeniakowego (Solana Polska, Agriana, Centrala Nasienna w Sieradzu), nawozów doglebowych i dolistnych (YARA, Intermag, Timac Agro, ADOB, Caldena), czy środków ochrony roślin firmy Bayer oraz maszyn i urządzeń stosowanych podczas uprawy ziemniaka. Na poletkach doświadczalnych rolnicy mogli zaś ocenić skuteczność prezentowanych technologii uprawy i ochrony ziemniaka.

Firma Bayer zaprezentowała na polu produkcyjnym 2 kompleksowe rozwiązania ochrony ziemniaka przed szkodnikami i chorobami od okresu sadzenia do zbioru.

Jeden z programów ochrony zawierał zaprawę stosowaną na bulwy (Prestige Forte) chroniącą przed szkodnikami nalistnymi i glebowymi oraz skutkami rizoktoniozy ziemniaka (gniciem kiełków) Choroba ta mocno dała się we znaki plantatorom w trakcie tegorocznej zimnej, przedłużonej i mokrej wiosny.

W drugim programie ochronnym zaprawa przeciw szkodnikom została zamieniona na insektycyd nalistny – Proteus 110 OD zastosowany w okresie wylęgu larw stonki ziemniaczanej. Obie technologie obejmował także szereg zabiegów ochrony herbicydowej oraz fungicydowej.

Tegoroczny sezon jest dość obfity w opady deszczu, dlatego zagrożenie zarazą ziemniaka jest bardzo duże i widoczne. Choroba pojawiła się szczególnie w pasie nadmorskim, na Kujawach, a także w centrum kraju. Najlepszym zabezpieczeniem intensywnie rosnących młodych roślin jest zastosowanie fungicydów układowych – Infinito i Pyton Consento. Dodatkowo, chronią one intensywnie rosnące rośliny przed łodygową formą zarazy ziemniaka.

Rejon skierniewicki także nie ominęła fala deszczy, które spowodowały także inne istotne straty na polach w formie np. spływów erozyjnych, żlebów i rozwarstwienia gleby, a w konsekwencji niszczeniem połaci upraw.

Rolniczy Zakład Doświadczalny SGGW w Żelaznej specjalizuje się w najtrudniejszym kierunku produkcji ziemniaka przeznaczonego na chipsy. Jego dyrektor Edward Pawlik podaje, że w 2016 roku wyprodukowano tam 15 tys. ton surowca, co sprawia, że jest w czołówce największych producentów ziemniaka chipsowego w kraju. Bliskie położenie zakładów przetwórczych w Grodzisku Mazowieckim sprzyja kontraktacji i zapewnieniu odbioru surowca.

Tegoroczne Dni Ziemniaka w RZD Żelazna zgromadziły ok. 600 uczestników, w tym wiele grup zorganizowanych oraz 30 firm specjalizujących się w ziemniaku, które wystawiły swoje oferty sprzedaży, w tym wszystkie działające na rynku krajowym firmy hodowlano−nasienne oraz część nasiennych zajmujących się hodowlą i sprzedażą ziemniaków. Oferta związana z postępem biologicznym (paletą nowych perspektywicznych odmian) stanowiła jeden z głównych ich elementów. Oprócz prezentacji stoiskowej oferty sprzedaży kwalifikowanych sadzeniaków różnych odmian, zorganizowano polową kolekcję promocyjną. Poszczególni hodowcy zgłosili się do pokazania łącznie ponad 10 odmian wpisanych do Krajowego Rejestru oraz odmiany z Katalogu Wspólnotowego (CCA) i zaprezentowali ich cechy plonotwórcze na poletkach pokazowych. Zwiedzającym kolekcje udostępnione zostały broszury z krótką opisową charakterystyką najważniejszych cech poszczególnych odmian. Dyżurujący specjaliści z IHAR w Boninie i firmy Bayer udzielali informacji na temat rozwiązywania problemów w ochronie.