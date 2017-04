SDF modernizuje swój zakład produkcyjny

Same Deutz Fahr modernizuje zakład produkcyjny w Treviglio, ukończono już pierwszy etap trzyletniego projektu o wartości 22 milionów euro. Dzięki temu już do końca przyszłego roku SDF będzie mógł produkować sam wszystkie kluczowe komponenty do swoich maszyn.

Zakończył się pierwszy etap prac renowacyjnych linii produkcyjnych w fabryce SDF w Treviglio, który rozpoczął się w 2016 roku. Nowa linia montażowa oraz nowa linia lakiernicza, które zostały zainaugurowane 23 stycznia tego roku są częścią projektu, który w ciągu trzech lat przewiduje całkowitą modernizację linii montażowych ciągników, utworzenie nowej linii produkcyjnej przednich osi oraz wdrożenie nowego centrum roboczego MCM. Na inwestycje przeznaczono łącznie 22 miliony euro. Dzięki znaczącym zmianom zaplanowanym aż do 2018 roku, koncern SDF zyska całkowicie zmodernizowany zakład produkcyjny, spełniający najwyższe standardy jakości, o dużych zdolnościach adaptacyjnych, który będzie w stanie zapewnić firmie niezależność produkcyjną w zakresie kluczowych komponentów, co jest podstawowym punktem strategii SDF.

źródło: SDF