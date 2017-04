Samasz z nową generacją dysków tnących

Dążąc do spełniania coraz bardziej wyśrubowanych wymagań, konstruktorzy firmy Samasz dokonali modernizacji dysków tnących z serii LiteCUT. W ten sposób stworzyli oni zupełnie nową generację dysków, które są w pełni zamienne ze starszymi modelami i mogą być używane w starszych zespołach tnących kosiarek SAMBA.

Jakie zmiany zostały wprowadzone w nowych dyskach? Zoptymalizowany został kształt dysków tnących LiteCUT, co poprawiło ich właściwości tnące i usprawniło podbijanie masy zielonej, a także podniosło ogólną wytrzymałość i żywotność dysków.

Kolejne unowocześnienie to redukcja prześwitu między dyskiem i listwą, co umożliwia teraz o wiele łatwiejszą konserwację. Na uwagę zasługują również specjalnie ukształtowane nowoczesne belki tnące, które wytłoczone są z jednego elementu, dzięki czemu cała konstrukcja stała się jeszcze bardziej solidna. Dopełnieniem modernizacji jest zastosowanie szerokiego tunelu pomiędzy specjalnie wyprofilowanymi płozami, co znacząco zwiększa samoczyszczenie się i w efekcie pozwala na otrzymanie paszy o najwyższej jakości i czystości.

źródło: Samasz