Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała 28 lipca do kasy państwa 55 milionów złotych. Kwota ta obejmuje zaliczkową wpłatę za II kwartał br. do budżetu państwa w wysokości 5 milionów złotych oraz wpłatę na Fundusz Rekompensacyjny, z którego wypłacane są rekompensaty dla Zabużan za mienie pozostawione poza granicami kraju, w wysokości 50 milionów złotych.

– Od stycznia do końca lipca 2017 r. ANR wpłaciła łącznie do państwowej kasy ponad 1miliard 202,6 miliona złotych. Na kwotę tę złożyły się: wpłata do budżetu państwa w wysokości 1miliard 121,7 miliona złotych oraz na Fundusz Rekompensacyjny w wysokości 80,9 miliona złotych – informuje Biuro Rzecznika Prasowego ANR.

Łączna kwota wpłat ANR na rzecz budżetu państwa i Funduszu Rekompensacyjnego od 2005 r. do końca lipca 2017 r. wyniosła ponad 20 miliardów 888,2 miliona złotych.

Źródło: ANR