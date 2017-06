Rynek mleka na plusie

W ocenie ministerstwa rolnictwa w 2017 r. skup mleka może przekroczyć poziom 11 mld litrów. Przewiduje się, że produkcja odtłuszczonego mleka w proszku w Polsce ukształtuje się na poziomie 150 tys. ton, o 3% niższym niż w 2016 r., a produkcja masła może ukształtować się na poziomie 210 tys. ton, o 3% wyższym niż w 2016 r. Przewiduje się również, że w 2017 r. polski bilans handlowy produktami mleczarskimi ulegnie poprawie, import odtłuszczonego mleka w proszku spadnie o 11% w stosunku do 2016 r., a eksport masła może być o 11% większy.

– Na ostatnim posiedzeniu Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych – Produkty Zwierzęce w dniu 18 maja 2017 r. sytuację na rynku mleka i przetworów mlecznych oceniono jako dobrą, z satysfakcjonującym poziomem eksportu oraz wysokimi cenami zbytu (unijne ceny masła odnotowują historycznie rekordowe notowania – 485 EUR/100kg). Jedynym elementem, który do kwietnia br. włącznie niepokoił Komisję Europejską były niskie ceny odtłuszczonego mleka w proszku na rynku unijnym (175-179 EUR/100kg). Powodowały one zainteresowanie unijnych przedsiębiorców dostarczeniem OMP na zapasy interwencyjne. Przy czym unijne magazyny już wcześniej były wypełnione tym produktem w wyniku skupu prowadzonego w poprzednich latach. Aktualnie

w magazynach interwencyjnych znajduje się około 350 tys. ton OMP – informuje resort rolnictwa.

Komisja Europejska podkreśliła, że od końca kwietnia br. obserwuje się wzrost cen rynkowych OMP. Tendencja ta utrzymuje się. Średnia unijna cena OMP w okresie między 30 kwietnia 2017 r. a 28 maja 2017 r. wzrosła z poziomu 176 EUR/100kg do 188 EUR/100kg tj. o 6,2%. Obecnie jest ona wyższa od ceny interwencyjnej dla tego produktu (169,80 EUR/100kg) o blisko 11%. Ma to wpływ na zainteresowanie interwencją, która w tygodniu 22-28 maja 2017 r. spadła do zera. Na zapasy interwencyjne zakupiono w tym roku łącznie w UE 7 937 ton OMP, z czego w Polsce 472 tony (5,9%).

Źródło: MRiRW