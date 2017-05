Rolnik – zawód szczególnie (nie)bezpieczny

Praca w rolnictwie łączy w sobie tak naprawdę kilka różnych zawodów. Jedna osoba kieruje ciężkimi pojazdami, wykonuje prace na wysokości, pracuje przy zwierzętach – to tylko kilka przykładów obowiązków, które w gospodarstwach są na porządku dziennym. Nie dziwi więc fakt, że praca w rolnictwie należy do jednych z najbardziej niebezpiecznych. Dane KRUS pokazują, że 2/3 poszkodowanych doznaje trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, bądź ponosi śmierć wskutek wypadku przy pracy rolniczej.

Według danych KRUS liczba wypadków śmiertelnych w rolnictwie w 2016 była najwyższa od 3 lat. W poprzednim roku zginęło aż 20 osób więcej niż w 2015 roku. Te same dane wskazują, że ogólna liczba wypadków w czasie pracy rolniczej zmalała (zmiana w stosunku do 2015 roku wynosi 6,2 proc.). Do najczęściej odnotowanych zdarzeń należą upadki osób, przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek transportu w ruchu oraz nagłe zachorowania.

– Rolnictwo obok budownictwa oraz górnictwa należy do najbardziej niebezpiecznych branż dla pracowników. Wynika to z dużego zróżnicowania obowiązków w ramach wykonywanej pracy. Nie da się ukryć, że zdrowie i życie rolników jest narażone na czynniki spotykane w innych branżach pojedynczo – podkreśla Hubert Miłosz Wawrzyniak, członek zarządu W&W Consulting i dodaje – Dodatkowym obciążeniem dla gospodarstw rolnych jest także presja czasu – szereg prac musi być wykonanych w tym samym czasie i fakt niezdolności do pracy nawet jednej osoby, może prowadzić do dużych strat.

5 kroków do zwiększenia bezpieczeństwa w rolnictwie

Odzież robocza

Należy zadbać o odzież chroniącą w czasie pracy, a to oznacza, że powinna ona spełnić kilka podstawowych warunków: przylegać do ciała, nie powinna mieć luźnych, powiewających elementów. Należy zadbać o to, aby mankiety i nogawki przylegały do ciała lub były pozapinane. Nie można także zapominać o obuwiu, które przede wszystkim powinno być antypoślizgowe i chroniące kostki przed skręceniem.

2. Zadbaj o ochronę indywidualną

Wykonując różnego rodzaju pracę należy stosować środki ochrony indywidualnej takie jak półmaski, okulary, rękawice, ochronniki słuchu, fartuchy, czy kombinezony przeciwchemiczne.

3. Odpowiednia organizacja miejsca pracy

O bezpieczeństwie wykonywanej pracy decyduje również odpowiedni stan miejsca pracy. Należy zadbać o odpowiednie, równe nawierzchnie podwórzy i ciągów komunikacyjnych. Podłoże powinno być antypoślizgowe, równe, utwardzone. Należy unikać tworzenia progów, a także zabezpieczać wrota przed ich samoistnym zamykaniem. Według danych PIP do ponad 40 proc. wypadków dochodzi na terenie podwórza i obejścia, dlatego warto dbać o porzadek w tych miescach, unikac rozrzucania niepotrzebnych przedmiotów lub nieużywanych narzędzi. Należy również pamiętać, aby odpowiednio zabezpieczyć wszelkie otwory w ziemi.

4. Dbaj o higienę w czasie pracy ze zwierzętami

Według danych KRUS, w 2016 roku wypłacono 268 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu, śmierci lub też wskutek choroby zawodowej. W stosunku do 2015 roku to niemal 10 proc. wzrost. Najczęściej było to spowodowane chorobami zakaźnymi. Osoby obsługujące zwierzęta powinny szczególnie dbać o higienę osobistą – myć ręce po każdym kontakcie ze zwierzętami oraz często zmieniać i prać ubranie robocze.

5. Szkolenia

Jedną z głównych przyczyn wypadków przy pracy w sektorze rolniczym jest brak lub niewłaściwe przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dane wskazują, że około 16 proc. tego rodzaju zdarzeń można było uniknąć dbając o prewencję bezpieczeństwa pracy.

– Wskaźnik wypadków przy pracy rolniczej powoduje, że jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych sektorów. Nie da się ukryć, że na pewno ma na to wpływ fakt, że w indywidualnych gospodarstwach rolnych nie ma obowiązku odbywania cyklicznych szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie zmienia to jednak faktu, że warto dbać o regularne odbywanie szkoleń. Rolnicy indywidualni mogą korzystać z darmowych wydarzeń organizowanych przez KRUS, natomiast przedsiębiorstwa rolne mogą korzystać z usług zewnętrznych firm, które świadczą usługi z zakresu oceny i przeciwdziałaniu ryzyku w pracy– podsumowuje Hubert Miłosz Wawrzyniak.

Źródło: W&W Consulting