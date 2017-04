Marka Case IH pomogła pobić światowy rekord siewu kukurydzy przez 24 godziny dzięki udanej kombinacji ciągnika Magnum 380 CVX z 16-rzędowym siewnikiem Väderstad Tempo L. W wyznaczonym czasie zespół maszyn obsłużył pole o powierzchni 502,05 ha. Poprzedni rekord wyniósł 448,29 ha.

Podczas pracy na dwóch polach w gospodarstwie w zachodnich Węgrzech oprócz siewu zespół zadbał o nałożenie nawozu i środka owadobójczego.

Podczas siewu rzędowego o rozstawie 76,2 cm (30 cali) podczas każdego przejazdu zespół obsłużył 12,19 m. O proste i dokładne przejazdy z prędkością roboczą 24 km/h i dokładnością między przejazdami 2,0 cm zadbał system AccuGuide marki Case IH korzystający z doskonałego sygnału korekcyjnego z sieci RTK+ obejmującej większość Europy – w tym całą powierzchnię Węgier – dzięki zastosowaniu ponad 1000 stacji RTK.

Kontroler zadań ISOBUS w terminalu AFS Pro 700 marki Case IH umożliwiał indywidualne zarządzanie każdym z 16 zespołów rzędowych siewnika, zapewniając precyzyjne włączanie i wyłączanie na uwrociach.

Do próby bicia rekordu wybrano ciągnik Magnum 380 CVX z przekładnią bezstopniową nie tylko ze względu na oszczędność paliwa i łatwość użytkowania, ale również możliwość sprawnego przyspieszania ciągnika i narzędzia do optymalnej prędkości roboczej przy rozpoczynaniu każdego przejazdu po skręcie na uwrociu. Dzięki imponującemu natężeniu przepływu oleju 221 litrów/minutę Magnum 380 CVX zapewnił doskonałą wydajność układu hydraulicznego i ciągły dopływ oleju do wirników siewnika.

Mimo że pracę prowadzono jako próbę pobicia rekordu, organizatorzy i wykonawcy przestrzegali wszystkich wytycznych z dziedziny agronomii, dzięki czemu siew kukurydzy odbył się z identyczną dbałością i uwagą – w zakresie odległości między nasadzeniami i głębokości sadzenia – jak w przypadku normalnych prac rolniczych. Jakość pracy podczas bicia rekordu nadzorowali pracownicy Uniwersytetu Szent István w Gödöllő.

Źródło: Case