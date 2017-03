Rejestracja uczestników na Narodowy Dzień Świni trwa! Zobacz, co zaplanowali organizatorzy…

Zapraszamy na Narodowy Dzień Świni, który odbędzie się 21 marca 2017 roku w Tarnowie Podgórnym (Hotel 500, ul. Poznańska 139). Na miejscu zaplanowany jest szereg merytorycznych konferencji oraz spotkania z przedstawicielami świata nauki i biznesu czy instytucji państwowych (ministerstwo rolnictwa, Główny Inspektorat Weterynarii).

Udany biznes wymaga sporych inwestycji i profesjonalizmu – rynek trzody chlewnej nie jest tu wyjątkiem. Najnowsze urządzenia technologiczne, nauka płynąca z doświadczenia praktyków oraz stosowanie najlepszych możliwych pasz czy komponentów – wszystko to jest kluczem do rentowności gospodarstwa. Narodowy Dzień Świni poruszy kwestię wszystkich wymienionych powyżej czynników, tworząc skuteczną platformę do dialogu o nowych kierunkach rozwoju i doskonalenia branży.

Nowoczesna produkcja trzody chlewnej jest rozwiniętą branżą hodowlaną o dużym potencjale produkcyjnym. Jest to jedna z najbardziej dochodowych i perspektywicznych branż hodowli zwierząt, która dynamicznie się rozwija i podąża za aktualnymi trendami.

W tym roku podczas konferencji będzie miała miejsce dyskusja na temat najbardziej aktualnych problemów branży oraz prezentacja najskuteczniejszych i najnowocześniejszych metod w hodowli trzody chlewnej, którymi będą dzielić się z Państwem czołowi eksperci z Polski i ze świata. Dodatkowo, proponujemy wszystkim uczestnikom, aby oprócz części teoretycznej odbyli wirtualną wycieczkę po polskim gospodarstwie. Każdy uczestnik będzie mógł zwiedzić gospodarstwo w towarzystwie tamtejszych specjalistów z pomocą najnowszych wirtualnych technologii.

Wykłady poprowadzą m.in.:

Agata Cebera, KANCELARIA RADCY PRAWNEGO „Pomór świń – kto za to zapłaci?” (Kiedy można domagać się odszkodowania na podstawie art. 49 o.z.z.? Kto może domagać się odszkodowania? Co to jest wartość rynkowa zwierzęcia i jak ją ustalić? Czy mogę kwestionować wysokość proponowanego mi odszkodowania? Czy od kwoty wypłaconego odszkodowania muszę zapłacić podatek?)

dr n. wet. Marian Porowski, Przychodnia Weterynaryjna ANIMAL „Immunosupresja – nieinfekcyjne przyczyny niskiej efektywności w produkcji świń”

Roman Kołacz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu „Bioasekuracja ferm w aspekcie nowych wyzwań w związku z zagrożeniem ASF”

Piotr Walkowski, Wielkopolska Izba Rolnicza „Formalne Bariery Modernizacji Chlewni”

Andrzej Komornicki, hodowca – Wirtualna wycieczka po gospodarstwie

Na miejscu będą obecni również przedstawiciele instytucji państwowych (Ministerstwo Rolnictwa, Główny Inspektorat Weterynarii), z którymi będzie można porozmawiać na interesujące Państwa tematy oraz uzyskać cenne informacje.

Wśród zarejestrowanych uczestników odbędzie się losowanie nagród. Do wygrania m.in. licencja na program OptiPasz o wartości 1831,47 zł ufundowana przez firmę LPDsoft oraz wiele innych.

Rejestracja uczestników potrwa do 17 marca. Więcej informacji na stronie pig.farmday.com.pl

Patronat honorowy nad konferencją obejmuje Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRIR) i Wielkopolska Izba Rolnicza (WIR). Wiadomości Rolnicze Polska są patronem medialnym wydarzenia.

Źródło: Narodowy Dzień Świni