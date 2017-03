W dniach 21–23 kwietnia w Centrum MT Polska przy ulicy Marsa 56c w Warszawie odbędzie się VI edycja Targów Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych „Regionalia” Jest to wydarzenie promujące tradycyjną i regionalną żywność, zdrowe i ekologiczne produkty, regionalne wyroby oraz kosmetyki naturalne.

W trakcie targowej imprezy wystawcy będą mieli okazję zaprezentować zwiedzającym produkty wytwarzane zgodnie z naturą i tradycją oraz nawiązać kontakty biznesowe z przedstawicielami branży. Oferta targów to produkty, które powstają na bazie lokalnych składników o najwyższej jakości, a także wyroby przygotowane zgodnie z recepturami, pielęgnowanymi od wielu pokoleń. Główne miejsce na targach zajmuje sektor spożywczy obejmujący żywność tradycyjną, regionalną, ekologiczną i organiczną.

Na Targach Regionalia coraz dynamiczniej rozwija się sektor kosmetyków naturalnych, w którym odwiedzający mogą zapoznać się z ofertą produktów do pielęgnacji ciała, a także ekologicznymi środkami czystości, o recepturach opracowanych na bazie naturalnych składników. Oferta wydarzenia to także przyprawy, trunki, biżuteria, moda i naturalne tekstylia czy wydawnictwa ekologiczne.

Wystawcy mogą wziąć udział w prestiżowym konkursie na Najlepszy Produkt Targów Regionalia, który organizowany pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi staje się tradycją targów. Celem konkursu jest promocja regionalnych i lokalnych produktów, ekologicznych artykułów oraz rzemiosła artystycznego z Polski i ze świata. Zwycięzca otrzyma nagrodę główną Ministra. Ponadto w czterech kategoriach konkursowych, tj.: „Skarby natury”, „Promile i procenty”, „Natura i uroda” i „Rękodzieło” zostaną wyłonieni laureaci, którzy otrzymają Medale Targów Regionalia 2017.

Uzyskanie tytułu Najlepszego Produktu to okazja do wyróżnienia się na tle konkurencji, a także szansa na cenną rekomendację i zdobycie uznania klientów. Zainteresowane firmy mogą zgłaszać produkty do konkursu do 7 kwietnia 2017.

