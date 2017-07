Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” organizuje konkurs na najlepszą publikację o lokalnych i regionalnych kulinariach w 2017 r., w którym nagrodą jest puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs ma charakter otwarty.

Jego celem jest przede wszystkim promocja inicjatyw lokalnych w zakresie oryginalnych publikacji kulinarnych, szczególnie wskazujących na znaczenie lokalnych i regionalnych potraw w życiu społeczności lokalnej oraz ochrona i popularyzacja polskiego, kulinarnego dziedzictwa regionalnego i lokalnego

– Zgłoszenia może dokonać każdy, w szczególności podmioty, które wydały publikację kulinarną, są jej autorami lub wykazują związek z publikacją. Nagroda przysługuje wydawcy bądź autorowi publikacji. Publikacja powinna zawierać przepisy na potrawy związane z obszarem geograficznym, który charakteryzuje się szczególnymi cechami regionalnymi i lokalnymi. – informują organizatorzy konkursu.

Materiały konkursowe należy przesłać na adres stowarzyszenia do 21 lipca 2017 r. (data wpływu do biura), przesyłając formularz zgłoszeniowy drogą mailową na adres biuro@dolinaraby.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. i przynajmniej jeden egzemplarz publikacji na adres biura LGD „Dolina Raby” Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 sierpnia 2017 podczas VII Festiwalu Rosołu w Nowym Wiśniczu.

Źródło: KSOW