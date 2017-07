PSL wycofała wniosek o wotum nieufności dla ministra rolnictwa

Polskie Stronnictwa Ludowego 20 lipca w ostatnim dniu 46 posiedzenia Sejmu wycofało wniosek o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela.

Premier Beata Szydło podziękowała klubowi PSL za wycofanie wniosku o wotum nieufności wobec, jak się wyraziła, najlepszego ministra rolnictwa. W głosowaniu wycofanie wniosku poparło 363 posłów, przeciw było dwóch, a 61 wstrzymało się od głosu.

– Dzięki działaniom ministra Krzysztofa Jurgiela dziś na polskiej wsi dobrze się dzieje – mówiła w Sejmie premier Szydło. Szefowa rządu przytoczyła kilka faktów, obalających nieprawdziwe oskarżenia opozycji pod adresem ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela.

– Pierwszym z nich jest stabilizacja cen na wsi. Dzisiaj litr mleka w skupie kosztuje ok. 1,5 zł, a poprzednio było to 90 groszy – mówiła szefowa rządu. To samo dotyczy skupu mięs i otwarcia około 30 rynków zewnętrznych na nowe towary wytwarzane przez polskich rolników – dodała premier. Kolejną zasługą ministra rolnictwa jest obrona polskiej ziemi przed wyprzedażą oraz wiele innych działań poprawiających sytuację na polskiej wsi – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

