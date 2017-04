Przywóz produktów ekologicznych do UE lepiej kontrolowany

Produkty ekologiczne, które trafiają do UE z rynków krajów trzecich od teraz będzie jeszcze lepiej monitorowany. Ma to zapewnić nowy system certyfikacji elektronicznej.

Jutro zacznie obowiązywać nowy system certyfikacji elektronicznej, który pozwoli lepiej monitorować import produktów ekologicznych. Dzięki temu, to właśnie Unia Europejska ma się stać światowym liderem w zakresie identyfikowalności i gromadzenia wiarygodnych danych na temat handlu tymi produktami.

Pionierski system ma za zadanie przyczynić się do usprawnienia przepisów w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia ewentualnych nadużyć. Dodatkowo, ma zapewnić bardziej wyczerpujące dane statystyczne dotyczące importu produktów ekologicznych oraz zmniejszyć obciążenie administracyjne dla podmiotów gospodarczych i władz.

W okresie przejściowym trwającym 6 miesięcy możliwa będzie certyfikacja zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Począwszy od 19 października 2017 r., import produktów ekologicznych będzie podlegać jedynie certyfikacji elektronicznej.

– Nasze zobowiązanie do prowadzenia rygorystycznej certyfikacji i kontroli jest ważnym elementem unijnych norm w zakresie bezpieczeństwa żywności – podkreślił, komentując powyższe informacje Phil Hogan, unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. – Te wysokie standardy sprawiły, że UE stosuje dziś najlepsze rozwiązania w odniesieniu do żywności na świecie. Musimy jednak zawsze dążyć do wypracowania nowych i jeszcze lepszych sposobów. Nowe przepisy przyczynią się do poprawy identyfikowalności produktów ekologicznych, które są ważnym i rosnącym segmentem rynku – dodał.

W praktyce zmiany te będą wymagać dodania tych świadectw przywozowych do zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego (TRACES) – istniejącego unijnego elektronicznego systemu śledzenia przemieszczania produktów spożywczych w całej UE. System TRACES dostępny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, ułatwia handel, umożliwiając partnerom handlowym i właściwym organom łatwy dostęp do informacji na temat przemieszczeń przesyłek, co przyspiesza procedury administracyjne. Ponadto system ten okazał się nieocenionym narzędziem umożliwiającym szybkie reagowanie na zagrożenia dla zdrowia dzięki monitorowaniu przemieszczania przesyłek i ułatwianiu zarządzania ryzykiem w przypadku odrzuconych przesyłek.

źródło: Komisja Europejska