Przyczepy na miarę – Metal−Fach

Rynek sprzętu dla rolnictwa oferuje bogatą gamę przyczep o różnym przeznaczeniu, zarówno rolniczym, jak i pozarolniczym. Ważny udział w tej ofercie ma firma Metal−Fach, producent ponad dwudziestu modeli przyczep, które znajdują zastosowanie nie tylko w rolnictwie, ale też w budownictwie, usługach komunalnych i innych obszarach działalności.

Możliwość powszechnego zastosowania przyczep Metal−Fach wynika z ich wszechstronnego wyposażenia, trwałości i niezawodności konstrukcji, zaś zróżnicowanie oferowanych modeli pod względem ładowności skrzyni i innych cech ułatwia dobór przyczepy do konkretnych wymagań gospodarstwa rolnego.

Obok wspomnianej ładowności skrzyni, głównymi cechami różnicującymi dostępne przyczepy producenta z Sokółki jest typ podwozia jezdnego i konstrukcja skrzyni.

Najmniejsza skrzyniowa przyczepa Metal−Fach, o masie własnej jedynie 610 kg jest przystosowana do przewozu 1,5 tony ładunku. Model T736A, bo o nim mowa, jest konstrukcją jednoosiową ze wspornikiem podtrzymującym, którego zastosowanie znacznie ułatwia podłączanie ciągnika do dyszla, tym bardziej, gdy położenie dyszla jest regulowane w płaszczyźnie pionowej. Pomimo niewielkiej ładowności, przyczepa jest przystosowana do jednostronnego (do tyłu o maksymalny kąt 45º) wyładunku wspomaganego instalacją z siłownikiem hydraulicznym.

Wśród innych ważnych cech związanych z obsługą ładunku, na podkreślenie zasługuje stosunkowo nisko położona podłoga skrzyni, na wysokości 85 cm nad podłożem (gruntem). To znacznie ułatwia zarówno załadunek, jak i rozładunek przyczepy. Wysokość pełnych burt przyczepy, równa 400 mm, może zostać podniesiona o kolejne 700 mm w efekcie założenia ażurowej nadstawki. Dzięki nadstawce zwiększa się pojemność skrzyni ładunkowej z 1,6 m3 do 4,5 m3, co poszerza zakres wykorzystania przyczepy do przewożenia materiałów objętościowych. Bezpieczeństwo przemieszczania się w terenie, a także postoju zapewnia wyposażenie w pneumatyczną instalację hamulcową oraz postojowy hamulec ręczny z korbą. Zachowanie stabilności w czasie postoju mogą wspomagać dwa kliny do zakładania pod koła, znajdujące się na wyposażeniu przyczepy (w specjalnie przystosowanych do tego kieszeniach). Na życzenie klienta, burty mogą być pomalowane na inne kolory niż standardowo – na czerwono.

Wśród przyczep jednoosiowych, Metal−Fach, poza przedstawionym modelem T736A, dostępne są jeszcze trzy rozwiązania różniące się przede wszystkim maksymalną masą mieszczącą się w skrzyni ładunkowej, a także wysokością burt. Moduły ładowności pozostałych przyczep jednoosiowych wynoszą 2,5 t, 3,8 t i 5 ton. Przykładowo, wersja T735A o ładowności 2,5 t wyróżnia się wyposażeniem w uniwersalny dyszel przystosowany do mocowania na górnym i dolnym zaczepie.

Model o jeszcze większej ładowności (3,8 t), tj. T703A cechuje się natomiast trójstronnym wyładunkiem i wyposażeniem w tylnej ścianie w szyber z rynną do rozładunku materiałów sypkich, w tym zboża. Wartościowym układem roboczym jest także centralny system ryglowania ścian. Możliwości zamontowania pełnych nadstawek na burty towarzyszy dostęp do drabinki znajdującej się w przedniej części przyczepy. W pełne nadstawki boczne z indywidualnym systemem zamykania może być również wyposażona największa spośród przyczep jednoosiowych, tj. T957 o ładowności 5 ton. Jej funkcjonalność niewątpliwie podnosi opcjonalne wyposażenie w jedną z trzech instalacji hamulcowych: pneumatyczną, hydrauliczną lub najazdową.

Oddzielny rozdział w ofercie Metal−Fach stanowią klasyczne przyczepy dwuosiowe. W tej grupie rozwiązań można wybrać jedną z ośmiu przyczep różniących się przede wszystkim ładownością skrzyni, w zakresie od 5 do 14 ton, z gradacją co 2 t w zakresie od 6 do 14 ton. Poszczególne modele różnią się także wysokością burt i nadstawek. W opcji, przyczepy mogą być wyposażone w nadstawkę pełną bądź siatkową, a także plandekę ze stelażem i pomost roboczy. Pomost znacznie ułatwia bezpieczną obsługę stelaża z plandeką zamykającą przyczepę od góry, chroniącą ładunek przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wartościowe uzupełnienie przyczep stanowi kosz na koło zapasowe, również w opcji z wyciągarką, linki spinające ściany, zespół sprężyn dociskających burty i układ centralnego ryglowania ścian. Funkcjonalność wykorzystania przyczep, szczególnie w przypadku transportu materiałów sypkich podnosi montowany na tylnej ścianie szyber zsypowy z rynną, z dodatkową blokadą zabezpieczającą przed stratami (gubieniem) ziarna. Odpowiednie zabezpieczenia (uszczelki) zostały również uwzględnione w miejscach styku burt z podłogą, co eliminuje straty przewożonego ziarna. O funkcjonalności obsługi przyczep stanowi także montowana opcjonalnie skrzynka narzędziowa i zbiornik na wodę z pojemnikiem na mydło. Jak przystało na nowoczesne urządzenia, poszczególne modele są przystosowane do trójstronnego rozładunku (wywrotu) skrzyni.

W układ jezdny typu tandem są wyposażone przyczepy o ładowności od 8 do 18 ton. Są to zarówno klasyczne przyczepy burtowe, jak i skorupowe. Przykładowo, największa spośród skorupowych przyczep T935/1 umożliwia jednostronny (tylny) wysyp materiału. Tylne zamknięcie przyczepy stanowi sterowana hydraulicznie klapa, w której zamontowano szyber zsypowy do ziarna. Przykładem rozwiązania podnoszącego komfort obsługi przyczepy może być uruchamiana elektrycznie plandeka na stelażu. W celu zwiększenia objętości ładunkowej, na skorupowej skrzyni można dodatkowo zamontować nadstawki o wysokości 500 mm. Resorowany wzdłużnie dyszel i układ jezdny na resorach parabolicznych uzupełniają wysoki poziom doskonałości konstrukcji tej grupy przyczep.

Gamę oferowanych przez Metal−Fach przyczep o przeznaczeniu rolniczym uzupełnia model objętościowy T750 i zestaw przyczep do transportu materiałów sypkich. Wymieniony model T750 został wyposażony w łańcuchowy przenośnik podłogowy o napędzie hydraulicznym. Przyczepy do balotów dysponują ładownością od 5,9 t do 17,7 t. Największa spośród wymienionych przyczep, oparta na trzech osiach z obrotnicą, została przystosowana do przewożenia łącznie 36 balotów układanych w dwóch rzędach, zabezpieczanych na czas transportu układem zwijanych lin lub pasów współpracujących z zapadką.