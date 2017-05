Przyczepy na miarę – EkoPOM

Transport zalicza się do kluczowych etapów każdej technologii produkcji roślinnej realizowanej w gospodarstwie. Przewóz zebranego plonu roślin, ziarna do siewu, sadzeniaków, nawozów mineralnych i innych jest równoznaczny z wyposażeniem gospodarstwa w przyczepę lub zestaw przyczep, których konstrukcja i funkcjonalność przekłada się na sprawność realizacji zadań transportowych.

Przedsiębiorstwo EkoPOM z siedzibą w Szczecinku wyróżnia się ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w projektowaniu i budowie konstrukcji metalowych, w tym przyczep. Dlatego warto skorzystać z bogatej, dopracowanej „na miarę” oferty, dzięki której można w pełni dostosować techniczne i funkcjonalne walory przyczep do szczegółowych wymagań związanych z realizacją zadań transportowych. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom, jakie zastosowane zostały w przyczepach EkoPOM, użytkowanie stało się proste i wygodne dla użytkownika.

Oferta rozwiązań EkoPOM obejmuje kilka grup przyczep. Jedną z podstawowych, stanowią klasyczne przyczepy rolnicze, oznaczone symbolami PWT i TWT.

Seria PWT wyróżnia się maksymalną masą całkowitą od 11 do 18 ton, co z resztą stanowi informację identyfikującą w oznaczeniu czterech modeli przyczep: od PWT11 do PWT18. Maksymalna ładowność skrzyń tej serii przyczep wynosi: 8,05; 10,4; 12,1 i 13,9 t. Zróżnicowanie ładowności wynika nie tylko z różnic długości i szerokości skrzyń poszczególnych modeli, ale też wysokości ich burt, w zakresie od 1,04 do 1,64 m. Przytoczone, maksymalne wysokości burt osiągane są w efekcie możliwości połączenia burty podstawowej (o wysokości od 0,5 do 0,8 m) i metalowej nadstawki, mierzącej 0,5 lub 0,6 a nawet 0,8m. Oprócz tego, poszczególne modele przyczep PWT w niewielkim zakresie różnią się wysokością umieszczenia podłogi skrzyni ładunkowej nad podłożem, co wpływa na obniżenie środka ciężkości. Niewielka wysokość podłogi od podłoża w połączeniu z maksymalnym rozstawem kół i osi, jaką można osiągnąć w takich konstrukcjach, pozytywnie wpływa na prowadzenie się przyczepy. Wszystkie przyczepy PWT cechuje natomiast ten sam kąt wywrotu na boki i do tyłu (45/55°) oraz maksymalna prędkość jazdy (do 40 km/h).

Rozwiązania PWT zaliczają się do typowych przyczep dwuosiowych, w odróżnieniu od serii TWT z układem jezdnym typu tandem. Przyczepy TWT16 i TWT18 wyróżniają się maksymalną ładownością wynoszącą odpowiednio 13,35 i 15,2 t. W wersji podstawowej, poza nadstawkami, posiadają one uruchamiany dźwignią zsyp (umieszczony w środkowej części tylnej ściany). Obowiązkowe wyposażenie obejmuje również układy zapewniające bezpieczne przemieszczanie się w terenie, tj. instalację elektryczną (o napięciu 12 V) oraz hamulcową (typu pneumatycznego z ręcznym hamulcem postojowym), która wyróżnia się regulacją siły hamowania w zależności od obciążenia przyczepy. Zapasowe koło umieszczone w koszu pod skrzynią ładunkową stanowi wartościowe uzupełnienie przystosowanej do pracy przyczepy. Na pochwałę zasługują wszystkie połączenia i elementy suwliwe wyposażone w smarowniczki, dzięki którym użytkowanie przyczepy w trudnych warunkach nie sprawia żadnych problemów operatorowi. Ciekawym rozwiązaniem, które ułatwia pracę użytkownikowi, jest dyszel typu Y, który ze względu na swój kształt zmniejsza promień skrętu i uniemożliwia uszkodzenie opon w ciągniku.

Równocześnie, konstrukcja przyczepy może zostać opcjonalnie uzupełniona o następujące elementy: zestaw specjalnych osi przystosowujących do jazdy z prędkością do 60 km/h, układ do hydraulicznego bądź pneumatycznego otwierania ścian, różne wersje podziału ścian (uwzględniając układ drzwiowy typu PORTAL), dodatkowe zsypy na bocznych i tylnej ścianie, zwijaną plandekę ze stelażem, umieszczony na przedniej ścianie pomost z wejściową drabinką do obsługi plandeki, a także tylny zaczep automatyczny. Pomocnym rozwiązaniem na etapie łączenia dwuosiowej przyczepy z ciągnikiem jest także regulowana sprężyna podtrzymująca dyszel w położeniu zbliżonym do poziomego.

Przedstawiona grupa przyczep rolniczych cechuje się wysoką jakością wykonania, a to chociażby z racji wysokiej jakości stali (o podwyższonej wytrzymałości) przeznaczonej na poszczególne elementy konstrukcji, co przekłada się m.in. na relatywnie niską masę własną przyczep. Na podkreślenie zasługuje również doskonałe uszczelnienie burt dzięki zastosowaniu profilu aluminiowego z wymienną uszczelką gumową. Takie opatentowane rozwiązanie zapewnia całkowitą (na poziomie 100%) szczelność, co ma szczególne znaczenie w przypadku transportu roślin drobnonasiennych, np. rzepaku. Zaletą przyczep jest również ich przystosowanie pod względem wymiarów skrzyni ładunkowej do przewozu palet.

Do realizacji zadań transportowych w gospodarstwie może zostać również wykorzystane rozwiązanie z uniwersalnym układem jezdnym i wymiennym nadwoziem w postaci skrzyni załadunkowej MULDA, którą wyposażono w wymienną kaskadę ograniczającą ryzyko uszkadzania plonu roślin w czasie załadunku. Skrzynia jest przystosowana do montażu nadstawek, co w efekcie zwiększenia pojemności pozwala na załadunek i przewożenie materiałów objętościowych, w tym kukurydzy na kiszonkę, czy też roślin energetycznych. Dzięki wyposażeniu w układ hydrauliczny, znacznie ułatwione jest przezbrojenie na platformę z nogami podporowymi. Maksymalna ładowność rozwiązań PS_2−22 i PS_3−34 wynosi odpowiednio 15,2 i 23,5 t.

Oddzielną grupę rozwiązań, chociażby z racji przeznaczenia i miejsca wykorzystania, stanowią przyczepy specjalne. Zalicza się do nich te do przewozu kontenerów z funkcją wywrotu do tyłu. O uniwersalnym zastosowaniu tej grupy przyczep stanowi ich przystosowanie do transportu kontenerów wyposażonych w jedną (centralną) rolkę lub dwie niezależne rolki, a także kontenerów z prasą zgniatającą.

W ofercie firmy znajdują się różne kontenery stalowe z rolkami, a także wszelkie kontenery do przewozu różnych materiałów, sprzedawane głównie (podobnie jak przyczepy) odbiorcom zagranicznym.