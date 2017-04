Przewozisz, wysyłasz lub odbierasz paliwo w swoim gospodarstwie? Musisz to zgłosić!

18 kwietnia weszły w życie nowe przepisy dotyczące systemu monitorowania drogowego przewozu towarów. Ustawa obejmuje przewóz, odbiór lub wysyłkę towarów objętych akcyzą powyżej 500 litrów lub 500 kilogramów.

Oznacza to, że jeśli zechcemy kupić hurtowo i przewieźć więcej, niż np. 500 litrów paliwa, będziemy musieli zgłosić to poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Jeżeli z kolei paliwa nie przewozimy sami, a tylko je odbierzemy, na zgłoszenie tego faktu mamy tylko jeden dzień roboczy. Oczywiście, również za pośrednictwem PUESC.

W przypadku olejów smarowych, można ich przewieźć jednorazowo większe ilości, ale pod warunkiem, że są one w opakowaniach nie większych niż 11 litrów.

Ustawa przewiduje również dotkliwe kary finansowe za niedotrzymanie obowiązków w niej określonych. Jeśli więc nie zgłosimy przewozu, odbioru lub wysyłki towarów objętych akcyzą lub popełnimy wykroczenie w tym zakresie, kara wyniesie nawet do 46% wartości netto towaru, którego wykroczenie będzie dotyczyło. Przy czym minimalna kara będzie wynosić nie mniej niż 20 000 PLN. Już od 1 maja administracja celno-skarbowa będzie mogła kary te nakładać.

Jak wysłać zgłoszenie do rejestru? Przede wszystkim, należy wejść na stronę internetową www.puesc.gov.pl. Tam trzeba będzie zarejestrować konto o podstawowym poziomie dostępu do portalu PUESC. Konto może założyć tylko osoba fizyczna. W celu dokonywania, uzupełniania i aktualizowania zgłoszeń przywozu towarów w rejestrze SENT, Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała usługę „e-Przewóz”. Będzie ona dostępna właśnie poprzez portal PUESC, z poziomu zarejestrowanego użytkownika.

Jeśli osoba przewożąca, odbierająca lub wysyłająca wymienione w ustawie towary jest podmiotem prowadzącym stację paliw bez względu na formę prawną prowadzonej działalności (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka prawa handlowego), przewoźnikiem uzupełniającym zgłoszenie, czy odbierającym zobowiązanym jedynie do uzupełniania zgłoszenia o informację o odbiorze towarów, wystarczający jest podstawowy poziom dostępu do Platformy PUESC. Nie ma potrzeby przejścia do kolejnego zaawansowanego kroku rejestracji.

Rejestrując konto, wystarczy podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, datę urodzenia, płeć, kraj obywatelstwa, PESEL (dla obywateli polskich). Jeśli zgłoszenie będą przesyłać pracownicy podmiotów obowiązanych ustawą, wystarczy udzielić im pisemnego upoważnienia, który trzeba następnie przechowywać wraz z innymi dokumentami pracownika

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. poz. 708) weszła w życie 18 kwietnia 2017 r. Wprowadzone przepisy mają za zadanie uszczelnić obrót paliwami w Polsce, a co za tym idzie, zapewnić większe wpływy z VAT i akcyzy do Skarbu Państwa.

W związku z dużą liczbą wniosków o rejestrację przy wykorzystaniu usługi „e-Klient” i w celu wykonania obowiązków nałożonych ustawą informujemy, że podmioty wysyłające i podmioty odbierające w dniu wejścia w życie ustawy nie muszą być zarejestrowane z wykorzystaniem poziomu „zaawansowanego” przewidzianego dla usługi „e-Klient”.

W sprawach związanych z rejestracją na Platformie PUESC można kontaktować się z Centrum HelpDesk pod numerem telefonu: 33 483 20 55 lub za pośrednictwem formularza HelpDesk dostępnego po zalogowaniu do konta na portalu www.puesc.gov.pl.

Pytania w sprawach związanych z przesyłaniem zgłoszeń do rejestru SENT należy przesyłać na adres e-mail: projekt.sent@rze.mofnet.gov.pl.