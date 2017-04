Praktyki hodowlane w fotograficznym obiektywie

Copa i Cogeca zachęcają mieszkańców Unii Europejskiej do wzięcia udziału w otwartym konkursie fotograficznym, którego celem jest pokazanie dobrych hodowlanych stosowanych przez unijnych rolników i ich spółdzielnie.

– Konkurs ten wpisuje się w naszą kampanię na rzecz branży hodowlanej, która ma promować liczne korzyści wynikające z istnienia branży hodowlanej i mięsa dla rozwoju, zatrudnienia, dynamicznych obszarów wiejskich i zrównoważonej diety; oraz pokazać, jak wysokie standardy muszą spełnić rolnicy. Jesteśmy przekonani, że mięso stanowi doskonałe źródło białka. Witamina B12 jest szczególnie ważna, a produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak mięso, nabiał i jaja to jej główne naturalne źródła, co ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci. Nabiał zawiera wiele ważnego dla mocnych kości wapnia. Przemysł hodowlany ma duże znaczenie z punktu widzenia rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich, gdzie często brakuje alternatywnych źródeł zatrudnienia. Co więcej, w UE rolnicy przestrzegają najwyższych norm produkcji na świecie. Konsumenci jednak często nie zdają sobie sprawy z tych wszystkich korzyści. Celem naszego konkursu fotograficznego jest zwiększenie widoczności i ukazanie opinii publicznej wysokich norm hodowli obowiązujących w UE, a także doskonałych warunków, w jakich żyją zwierzęta – informuje Amanda Chesley z Biura Prasowego Copa – Cogeca

Jeśli jesteś zainteresowany(a) udziałem w konkursie, wyślij zdjęcie wraz z danymi kontaktowymi na adres Amanda.cheesley@copa-cogeca.eu do 30.05.2017 r. Zdjęcie musi być oryginałem, zrobionym w Unii Europejskiej przez uczestnika konkursu. Biorąc udział w konkursie dajesz Copa i Cogeca prawo do darmowego wykorzystania nadesłanych zdjęć do własnych celów. Nagrodą dla zwycięzcy jest wycieczka dla dwóch osób na weekend do Madrytu, a dla zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca – kosz pełen produktów rolniczych wysokiej jakości. Nagroda zostanie wręczona podczas wysokiego szczebla wydarzenia, które odbędzie się w czerwcu. Najlepsze zdjęcie zostanie umieszczone na okładce czasopisma Copa – Cogeca wraz z nazwiskiem autora.

Źródło: Copa – Cogeca