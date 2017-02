Powstaje gigant w sektorze zdrowia zwierząt

Ingelheim, Niemcy, 2 stycznia 2017 – Boehringer Ingelheim ogłasza, że Merial stał się częścią organizacji Boehringer Ingelheim. Oznacza to, ze dwaj czołowi gracze na rynku leków dla zwierząt połączyły się w jeden dział w ramach firmy Boehringer Ingelheim. Dzięki temu, firma stanie się drugą co do wielkości firmą na świecie w sektorze zdrowia zwierząt.

Komplementarne portfolio produktów weterynaryjnych zapewni szerszy pakiet rozwiązań dla poprawy zdrowia zwierząt. Obydwie firmy kierują się zasadą, że kluczowe jest kompleksowe, a przede wszystkim prewencyjne podejście do zdrowia zwierząt. Im zdrowsze są zwierzęta, tym zdrowsi jesteśmy my – ludzie. Dlatego też, nowo powstający gigant zobowiązuje się do opracowywania najlepszych rozwiązań przyczyniających się do poprawy dobrostanu zwierząt i ludzi.

Boehringer Ingelheim zamierza kontynuować inwestowanie w wiodące pozycje na rynkach trzody chlewnej, koni i zwierząt domowych, a także wzmacniać i budować pozycję na rynkach bydła, drobiu i innych zwierząt hodowlanych.

Grupa Boehringer Ingelheim jest jedną z 20 wiodących firm farmaceutycznych na świecie. Prowadzi prace badawczo-rozwojowe, produkcję i sprzedaż innowacyjnych produktów leczniczych o wysokiej wartości terapeutycznej, przeznaczonych do stosowania w medycynie i weterynarii. Firma, założona w roku 1885 pozostaje nieprzerwanie własnością rodziny Boehringer, a jej centrala zlokalizowana jest w Ingelheim w Niemczech.

źródło: Grupa Boehringer Ingelheim