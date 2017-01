Polskie mięso hitem w Europie i na świecie

Polski przemysł mięsny jest coraz szerzej doceniany w Europie i na świecie. Dlatego też, organizatorzy targów WorldFood Warsaw zdecydowali się na utworzenie dedykowanego sektora dla produktów mięsnych.

Na zagranicznych rynkach konkurujemy już nie tylko ceną, ale przede wszystkim jakością. Krajowym hitem eksportowym jest drób, którego eksport wciąż rośnie. Z kolei branża wieprzowa może pochwalić się nowymi rynkami zbytu, wśród takich państw jak Tajwan. Mimo niewielkiego spożycia wołowiny w kraju, producenci tego mięsa nie narzekają na wskaźniki handlu zagranicznego wysyłając mięso i jego przetwory m.in. do krajów arabskich i USA.

Polska największym producentom drobiu w UE

W 2016 r. Polska umocniła pozycję największego eksportera drobiu w Unii Europejskiej. W pierwszych 10 miesiącach 2016 roku z Polski wyeksportowano ponad 803 tys. ton mięsa i podrobów, czyli o 17% więcej niż w tym samym okresie w 2015 r. Znacznie zwiększyła się sprzedaż do Wielkiej Brytanii (około 76 tys. ton) oraz do Niemiec (około 130 tys. ton). Ten ogromny wzrost sprzedaży mięsa drobiowego tylko potwierdza rosnący popyt na świecie. Już za kilka lat drób może wyprzedzić tak popularne mięso wieprzowe – prognozują eksperci.

Analitycy z IERiGŻ potwierdzają, że eksport w roku 2016 stanowił 32,5% przemysłowej produkcji mięsa drobiowego, ale wciąż ma duży potencjał rozwojowy. Nowe kierunki zbytu są przez branżę pożądane. Naprzeciw tym oczekiwaniom producentów wychodzi WorldFood Warsaw – Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów gwarantujące wiele rozmów B2B, spotkań z eksporterami i dystrybutorami, po których mogą otworzyć się nowe perspektywy handlowe.

Polska gospodarka wciąż rozwija się dynamicznie i zdobywa uznanie w Europie i na świecie. Warte szczególnego podkreślenia są wciąż rosnące szanse na zwiększenie liczby zakładów drobiarskich posiadających uprawnienia do eksportu na rynek chiński- Polska jest w nielicznej grupie państw, które posiadają dostęp do tego rynku. Sukcesem jest również otwarcie na drób z Polski rynku tajwańskiego po blisko 10-letnich negocjacjach.

Dane Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej pokazują, że w Polsce spożycie drobiu plasuje się na poziomie 28,5 kg na mieszkańca rocznie. Konsumpcja wieprzowiny jest na poziomie 41 kg na mieszkańca rocznie i charakteryzuje się tendencją spadkową.

Promocja na zagranicznych rynkach popłaca

Na podstawie danych Ministerstwa Finansów w pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 r. Polska wyeksportowała 324,5 tys. ton mięsa wieprzowego. Odnotowano wzrost o 8% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2015. Nasze główne kierunki to niezmiennie Chiny, Włochy, Niemcy, Stany Zjednoczone i Czechy. W 2016 roku największym odbiorcą były USA z eksportem o wartości około 67,7 mln euro.

„Trud, który włożyliśmy w promocję wieprzowiny na zagranicznych rynkach opłacał się. Wietnam stał się perspektywicznym rynkiem do którego już wysyłamy wieprzowinę. Spore nadzieje pokładane są również w Nowej Zelandii” – podkreśla Wiesław Różański, prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI.

Organizatorzy targów WorldFood Warsaw, które odbędą się w kwietniu tego roku zapraszają producentów do udziału w tym międzynarodowym wydarzeniu. W tym roku w rozmowach B2B z Wystawcami udział zapowiedziała między innymi delegacja kupców z Chin. Udział w wydarzeniu to okazja do nawiązania nowych zagranicznych relacji biznesowych.

Eksport atrakcyjny dla producentów wołowiny

„Spożycie wołowiny w Polsce jest kilkakrotnie mniejsze niż średnia unijna i waha się w granicach około 1,2 kg na osobę. Aż 90% naszej produkcji jest eksportowane. Rynki zewnętrzne dają bardziej atrakcyjną cenę dla przemysłu, ale ta cena dla polskiego konsumenta staje się mniej atrakcyjna” – mówi Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

Do czerwca 2016 roku produkcja wołowiny w krajach UE wzrosła o 3,2%., za co odpowiada głównie zwiększona produkcja w nowych krajach Wspólnoty, w tym również w Polsce.

Nasze kierunki eksportu to głównie Niemcy, Holandia, Hiszpania i Włochy. Coraz więcej wysyłamy również mięsa wołowego do krajów arabskich czy Stanów Zjednoczonych. W ostatnim czasie zostały udostępnione rynki w Japonii i Maroko. Jak podkreśla Jerzy Wierzbicki, szanse eksportowe dla krajowych producentów są coraz większe.

„Polskie mięso stało się hitem eksportowym w Europie i na świecie. Organizatorzy Targi WorldFood Warsaw, które odbędą się już 11-13 kwietnia 2017 r. zapraszają producentów, eksporterów, dystrybutorów mięsa drobiowego, wieprzowego i wołowego do aktywnego udziału w imprezie. Podczas wydarzenia będzie można zdobyć nowych partnerów biznesowych, wymienić doświadczenia, aby móc dalej rozwijać swój biznes” – zachęca Agnieszka Szpaderska, manager targów.

Targi Worldfood Warsaw to impreza o charakterze B2B, która obfituje w liczne spotkania biznesowe oraz prezentacje polskich i zagranicznych firm. Podczas targów zostaną zaprezentowane również pawilony narodowe, między innymi belgijski.

Źródło: Worldfood