Polski drób coraz bliżej Singapuru

W ubiegłym tygodniu odbyła się wizyta singapurskich inspektorów Agencji ds. Rolno-Spożywczych i Weterynaryjnych (AVA). Misja, której koordynatorem była Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, miała na celu kontrolę polskich zakładów drobiarskich pod kątem uzyskania przez nie uprawnień eksportowych na tamtejszy rynek. W efekcie polski drób może trafić na półki sklepowe w Singapurze.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania otwierającego w Głównym Inspektoracie Weterynarii, na którym obecny był Jacek Kucharski, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii ds. Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz, Farmacji i Utylizacji, przedstawiciele GIW, a także Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny KRD-IG oraz inspektorzy AVA w składzie: Choo Mee, Jenny Loi, Chua Tze Hoong oraz Alwyn Tan, Li.

Inspektorzy AVA z Singapuru skontrolowali cztery polskie zakłady drobiarskie oraz odwiedzili m.in. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu.

– Wizyta singapurskich inspektorów weterynaryjnych przybliża nas do otwarcia tego rynku na polski drób. Mięso drobiowe jest obecnie najchętniej spożywane w Singapurze ze względu na uwarunkowania kulturowe i religijne, a Polska – będąca liderem produkcji mięsa białego w UE – która, wszystko wskazuje na to, że uporała się z wirusem grypy ptaków, jest w pełni gotowa na uzyskanie dostępu do nowego rynku eksportowego. Misja miała na celu zweryfikowanie zakładów drobiarskich, zapoznanie się z nadzorem nad jakością i bezpieczeństwem produkcji oraz przebiegiem procesów technologicznych. Analizując wstępne ustalenia pokontrolne uważamy, że wizytę możemy zaliczyć do owocnych – powiedział Łukasz Dominiak, dyrektor generalny KRD-IG.

Podobnego zdania był Choo Mee Li, dyrektor Departamentu Kontroli z Quarantine & Inspection Group. Zauważył on, że singapurscy przedstawiciele biznesu, lokalnych instytucji oraz największych sieci dystrybucyjnych są zainteresowani współpracą z polską branżą drobiarską.

Kontrola inspektorów AVA zakończyła się spotkaniem w Głównym Inspektoracie Weterynarii, na którym przedstawiciele tamtejszych władz weterynaryjnych podsumowali swoją wizytę.

źródło: KRD–IG