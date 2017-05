Polska w całości wolna od białaczki bydła oraz w części od choroby Aujeszkyego

24 maja 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana decyzja wykonawcza Komisji (UE) nr 2017/888 z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do statusu Polski jako obszaru wolnego od enzootycznej białaczki bydła oraz zmieniająca decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do statusu określonych regionów Polski jako obszarów wolnych od choroby Aujeszkyego.

– Opublikowanie tej decyzji oznacza, że od 24 maja br., terytorium Polski jest w całości uznane za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła. Ponadto, zgodnie z ww. decyzją, do wykazu państw/regionów wolnych od choroby Aujeszkyego (załącznik 1 do decyzji Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie), zostały wpisane następujące powiaty województwa podlaskiego: augustowski, białostocki − ziemski i grodzki, bielski, hajnowski, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokolski, suwalski − ziemski i grodzki – informuje Biuro Prasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi .

Oznacza to , że teraz świnie pochodzące z obszaru wymienionych powiatów będą mogły być przemieszczane w ramach handlu wewnątrzunijnego bez konieczności spełniania dodatkowych gwarancji odnoszących się do choroby Aujeszkyego, określonych w decyzji Komisji 2008/185/WE.

Źródło: MR i RW