Polska firma wyrusza na podbój Tanzanii!

Polska firma podpisała umowę z National Food Reserve Agency Zjednoczonej Republiki Tanzanii na wybudowanie obiektów magazynowych oraz kompleksów silosów zbożowych. Unia Araj Realizacje odnowi również te dotychczas istniejące.

Unia Araj Realizacje Sp. z o. o., firma zajmująca się realizacją dużych instalacji suszarniczo–magazynowych do ziarna wybuduje infrastrukturę dla rolnictwa w Tanzanii. Firma podpisała umowę z National Food Reserve Agency Zjednoczonej Republiki Tanzanii dotyczącą wybudowania na terytorium tego kraju trzech kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz rewitalizację istniejących obiektów magazynowych.

Łączna wartość kontraktu wynosi ponad 20,28 mln dolarów, czyli ponad 83 mln zł.

Wykonanie umowy zostanie w całości sfinansowane ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez polski rząd na rzecz rządu Tanzanii na podstawie umowy z 28 września 2015 roku o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej.

Umowa obejmuje wykonanie projektów silosów zbożowych, wyprodukowania zaprojektowanych silosów, zapewnienia transportu do Zjednoczonej Republiki Tanzanii, montaż i uruchomienie, zapewnienia serwisu gwarancyjnego, przeprowadzenia szkoleń personelu, wybudowania obiektów magazynowych oraz rewitalizacji istniejących już obiektów magazynowych.

Unia Araj Realizacje Sp. z o. o. to jeden z większych wykonawców złożonych baz suszarniczo-magazynowych do magazynowania i obróbki ziarna, które składają się z takich urządzeń jak silosy, suszarnie, czyszczalnie czy urządzenia do transportu ziarna. Firma ma swoją siedzibę i zakład produkcyjny na Dolnym Śląsku, w Kątach Wrocławskich.

źródło: Unia Araj Realizacje