Polacy ufają polskim ciągnikom

Ursus, największy polski producent ciągników i maszyn rolniczych, w okresie styczeń-luty 2017 r. zanotował niemal 30% wzrost sprzedaży ciągników w porównaniu do analogicznego okresu w 2016 r. W podanym okresie spółka sprzedała 98 takich maszyn, co dało jej blisko 9,4% udział w rynku. Wyniki sprzedaży pokazują, że coraz większa liczba Polaków decyduje się na ciągniki Ursusa.

– Wyniki sprzedaży za pierwsze dwa miesiące 2017 r. pokazują, że spółka jest liczącym się graczem na rynku ciągników rolniczych, a legenda marki Ursus jest wciąż żywa. Polacy coraz chętniej decydują się na nasze maszyny i jestem pewien, że to się nie zmieni, ponieważ Ursus to ciągnik niezawodny w użytkowaniu, synonim dobrej jakości na lata – mówi Karol Zarajczyk, prezes spółki Ursus.

Według analiz Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) od stycznia do lutego 2017 r. zarejestrowano ogółem 1042 nowe ciągniki rolnicze, co daje rezultat zbliżony do sytuacji z analogicznego okresu 2016 r., kiedy zarejestrowano 1039 takich maszyn.

W ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2017 r. Ursus sprzedał 98 nowych traktorów, czyli o 22 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, tym samym zanotował 28,9% wzrost sprzedaży ciągników. Spółka może pochwalić się także wzrostem udziału rejestracji ciągników w ogólnej liczbie rejestracji do 9,4% za okres styczeń-luty 2017 r. z 7,31% w analogicznym okresie 2016 r.

– Dzięki wynikom rejestracji widzimy, że kierunek rozwoju oferty produktowej jest właściwy. Zmierzamy do rozszerzenia jej o ciągniki ciężkie – 280 KM. W końcowej fazie prac badawczo-rozwojowych jest również projekt ciągnika Ursus 3110 „Hi-Lo” oraz ciągnik wyposażony w układ przeniesienia napędu własnej konstrukcji VIGUS. Mam nadzieję, że dzięki temu dobre wyniki ze stycznia i lutego utrzymają się przez cały 2017 r. – dodaje prezes Ursusa.

Źródło: Ursus. S.A.