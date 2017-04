W związku z ogromnym zainteresowaniem produktem Inazuma 130 WG i towarzyszącym mu konkursem „Inazuma – Podwójny cios w szkodniki rzepaku”, w którym nagrodą główną jest motocykl Honda CB500F, firma Sumi Agro Poland zdecydowała o przedłużeniu konkursu do 30 kwietnia bieżącego roku.

– Wychodzimy na przeciw licznym pytaniom o możliwość przedłużenia konkursu jakie spływają do nas z rynku. Wiemy, że pomimo obecnej kapryśnej pogody Inazuma 130 WG zachowuje swoją skuteczność, co powoduje, że wielu rolników wybiera nasz produkt. Nasz nowy insektycyd w wielu miejscach Polski wyprzedał się niemal w 100%. Na to wszystko nakłada się zróżnicowany przebieg wegetacji rzepaku – są regiony, w których zabiegi insektycydowe dopiero się rozpoczynają. Biorąc pod uwagę wszystkie te głosy zdecydowaliśmy się przedłużyć nasz konkurs o 15 dni, to jest do 30 kwietnia bieżącego roku – informuje Urszula Filipecka, dyrektor marketingu w firmie Sumi Agro Poland.

W ramach konkursu „Inazuma – Podwójny cios w szkodniki rzepaku” do wygrania jest motocykl Honda CB500F oraz 9 zestawów produktowych składających się z insektycydu Mospilan 20 SP – 1,20 kg oraz fungicydu Yamato 303 SE – 20 l.

– Zasady konkursu są proste, wystarczy kupić minimum 1 kg produktu Inazuma 130 WG i za pośrednictwem strony www.konkurs-inazuma.pl i przesłać dowód zakupu wraz z odpowiedzią na pytanie konkursowe. Więcej informacji dotyczących konkursu, w tym pełny regulamin znajduje się na stronie konkursowej – dodaje Filipecka.

Źródło: Sumi Agro Poland